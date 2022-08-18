Туреччина допоможе Україні відбудувати зруйновану інфраструктуру: відомі перші проєкти (фото)

Перший у черзі на відновлення — міст у селі Романівка Київської області, що сполучає Бучу та Ірпінь з Києвом. Турки допомогли раніше збудувати Запорізький міст і хочуть взятися за Кременчуцький.

Туреччина та Україна підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури після війни з Росією. Про це повідомив Офіс президента України.

Меморандум підписали міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр торгівлі Туреччини Мехмет Мус. На церемонії були присутні президент України Володимир Зеленський та його турецький колега Реджеп Ердоган.

Першим проєктом може стати відновлення мосту в селі Романівка Київської області, який з'єднує Бучу та Ірпінь із Києвом. Його зруйнували на початку повномасштабного вторгнення РФ і так зупинили наступ агресора.

Турецький бізнес, за словами представників Офісу президента, має великий досвід у будівництві доріг та мостів, зокрема Запорізького та Кременчуцького мостів.

[ + – ] Україна вважає Туреччину надійним партнером

Генеральним підрядником Запорізького мосту була турецька будівельна компанія Onur. Новий міст через Дніпро у Кременчуці будуватиме компанія Dogus Insaat Ve Ticaret, повідомив "Укравтодор".

"(Турки) зарекомендували себе як надійні партнери. Тому розраховуємо, що вже зовсім скоро вийдемо на конкретні практичні результати спільного відновлення", — сказав Кубраков.

Турецькі державні та бізнес-структури можуть розвивати конкретні проєкти, надавати консультаційну та технічну допомогу, додали в ОП.

"Туреччина — наш стратегічний союзник. Ми вдячні турецьким партнерам за готовність до співпраці у відновленні зруйнованої Росією інфраструктури", — заявили в ОП.

Чиновники обіцяють найближчим часом створити спільну робочу групу, яка працюватиме над залученням турецьких інвестицій у конкретні проєкти.

"Цільова група координуватиме реконструкцію об'єктів соціально-економічного значення в Україні — дороги, мости, об'єкти водопостачання та електропостачання, лікарні та школи", — пише турецька агенція Anadolu.

Нагадаємо, що 18 серпня у Львові відбулася зустріч Ердогана, Зеленського та Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Розмова тривала 40 хвилин.

Президенти України та Туреччини під час зустрічі "віч-на-віч" обговорили закінчення війни з РФ і зерновий коридор.

Анкара напередодні тристоронньої зустрічі заявила про необхідність реформування Ради Безпеки ООН. У Туреччині говорять про відчай ООН після початку повномасштабної війни в Україні.