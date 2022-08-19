Искали в Киеве жилье: в ФСБ были уверены в быстром захвате Украины, – СМИ

Западные разведчики говорят о просчете ФСБ. В спецслужбе либо не представляли яростного сопротивления украинских военных, либо не могли сказать об этом Владимиру Путину.

Сотрудники ФCБ надеялись на быстрое падение властей Украины и перед полномасштабным вторжением России активно обустраивали жилье в Киеве. Об этом говорится в расследовании американской газеты The Washington Post.

Работники спецслужбы спрашивали у коллег информацию о местах, которые можно использовать как конспиративные квартиры, жилые помещения или базы для операций, утверждается в материале.

Информаторам ФСБ приказали покинуть Киев за несколько дней до вторжения оккупантов в Украину. Но они должны были оставить ключи от своих домов для прибывающих из РФ оперативников, пишет газета.

[ + – ] Штат управления ФСБ, которое занималось Украиной, перед началом войны резко вырос Фото: rzn.info

Представители украинских и западных спецслужб говорят о значительном расширении управления ФСБ, которое занималось Украиной, перед полномасштабной войной. В отделе было 30 офицеров в 2019 году, а накануне войны – уже 160.

Команды ФСБ закрепили за украинскими регионами, служба построила сети спящих агентов в Украине, сообщили расследователи.

Путину не могли сказать о яростном сопротивлении Украины

ФСБ, по оценке издания, глубоко погрузилась в неудачный военный план Кремля и уверяла московских чиновников в скором падении украинского правительства.

Западные разведчики говорят, что в ФСБ либо не понимали, насколько яростно будет сопротивляться Украина, либо не могли сказать об этом президенту РФ Владимиру Путину.

[ + – ] Путин не стал наводить порядки в руководстве российских спецслужб Фото: КП

Американские чиновники не увидели доказательств того, что Путин навел порядок в руководстве российских спецслужб или привлекал высокопоставленных чиновников к ответственности за ошибочные оценки насчет Украины.

Директор ФСБ Александр Бортников и руководитель ее украинского управления Сергей Беседа, по данным авторов, остаются на местах, курируя некоторые аспекты военных действий.

Фокус ранее писал, что ФСБ сотрудничала с известными украинскими коллаборантами, в том числе с бывшим президентом Виктором Януковичем и кумом Путина, нардепом Виктором Медведчуком.

Напомним, что СБУ удалось ликвидировать межрегиональную сеть агентов российской ФСБ. Участники группы собирали информацию о локации центров принятия решений и стратегических объектов.

Расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев ранее говорил, что подготовкой полномасштабной войны в Украине занимались 120 офицеров 5-й службы ФСБ и 40 специалистов главного разведуправления Генштаба РФ.