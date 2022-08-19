Шукали в Києві житло: у ФСБ були впевнені у швидкому захопленні України, – ЗМІ

Західні розвідники говорять про прорахунок ФСБ. У спецслужбі або не уявляли запеклого опору українських військових, або не могли сказати про це Володимиру Путіну.

Співробітники ФСБ сподівалися на швидке падіння влади України та перед повномасштабним вторгненням Росії активно облаштовували житло в Києві. Про це йдеться у розслідуванні американської газети The Washington Post.

Працівники спецслужби запитували у колег інформацію про місця, які можна використовувати як конспіративні квартири, житлові приміщення чи бази для операцій, йдеться у матеріалі.

Інформаторам ФСБ наказали залишити Київ за кілька днів до вторгнення окупантів до України. Але вони мали залишити ключі від своїх будинків для оперативників, які прибувають з РФ, пише газета.

[ + – ] Штат управління ФСБ, який займався Україною, перед початком війни різко виріс Фото: rzn.info

Представники українських та західних спецслужб говорять про значне розширення управління ФСБ, яке займалося Україною, перед повномасштабною війною. У відділі було 30 офіцерів у 2019 році, а напередодні війни вже 160.

Команди ФСБ закріпили за українськими регіонами, служба збудувала мережі сплячих агентів в Україні, повідомили розслідувачі.

Путіну не могли сказати про запеклий опір України

ФСБ, за оцінкою видання, глибоко поринула у невдалий військовий план Кремля і запевняла московських чиновників у швидкому падінні українського уряду.

Західні розвідники кажуть, що у ФСБ або не розуміли, наскільки люто чинитиме опір Україна, або не могли сказати про це президенту РФ Володимиру Путіну.

[ + – ] Путін не став наводити порядки у керівництві російських спецслужб Фото: КП

Американські чиновники не побачили доказів того, що Путін навів лад у керівництві російських спецслужб або притягував високопосадовців до відповідальності за помилкові оцінки щодо України.

Директор ФСБ Олександр Бортніков та керівник її українського управління Сергій Бесєда, за даними авторів, залишаються на місцях, куруючи деякі аспекти воєнних дій.

Фокус раніше писав, що ФСБ співпрацювала з відомими українськими колаборантами, зокрема з колишнім президентом Віктором Януковичем та кумом Путіна, нардепом Віктором Медведчуком.

Нагадаємо, що СБУ вдалося ліквідувати міжрегіональну мережу агентів російської ФСБ. Учасники групи збирали інформацію про локацію центрів прийняття рішень та стратегічних об'єктів.

Розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозев раніше говорив, що підготовкою повномасштабної війни в Україні займалися 120 офіцерів 5-ї служби ФСБ та 40 фахівців головного розвідуправління Генштабу РФ.