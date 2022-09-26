Захват заложников в Луцке: Максиму Кривошу огласили приговор (видео)

Суд приговорил "луцкого террориста" к 13 годам тюремного заключения и распорядился конфисковать все имущество, которым владеет осужденный.

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В понедельник, 26 сентября, Луцкий городской районный суд вынес вердикт "луцкому террористу" Максиму Кривошу, который в 2020 году брал в заложники пассажиров автобуса. Об этом сообщает "Суспільне".

Луцкий суд признал Максима Кривоша виновным по всем пунктам, по которым правоохранители предъявляли мужчине обвинения:

захват заложников;

незаконное обращение с оружием;

совершение теракта;

покушение на жизнь правоохранителя.

По решению суда, Максим Кривош следующие 13 лет проведет за решеткой. Во время объявления приговора осужденный бросил в судей хозяйственное мыло и сказал: "Помойте свою жизнь тюремным мылом". Максим Кривош также сообщил, что не считает себя виновным и заявил, что не планирует подавать апелляцию на решение Фемиды.

"Не вижу в этом никакого смысла. Я себя виновным не признавал и не признаю, ни о чем не жалею", — подчеркнул Максим Кривош, комментируя возможность подачи апелляции.

Городской районный суд Луцка, помимо тюремного приговора, распорядился конфисковать все имущество, которым осужденный официально владеет. Прокуратура может обжаловать итоговое решение Фемиды, подав апелляцию. Сторона обвинения запрашивала у суда 15 лет лишения свободы для Максима Кривоша.

[ + – ] "Луцкий террорист" Максим Кривош признан виновным в захвате заложников

Напомним, 21 июля 2020 года Максим Кривош захватил в Луцке рейсовый автобус и удерживал в заложниках 13 человек. Мужчина сделал два выстрела в сторону правоохранителей и бросил гранату, которая не сработала.

Во время общения с журналистами Максим Кривош пригрозил подорвать автобус, если бойцы спецподразделений пойдут на штурм. Через несколько часов "луцкий террорист" потребовал от президента Владимира Зеленского записать видеообращение, в котором он должен произнести фразу "Фильм "Земляне" 2005 года, смотреть всем". Позже глава государства выполнил требование Максима Кривоша и опубликовал в соцсетях обращение с фразой о фильме "Земляне".

"Луцкий террорист" Максим Кривош был задержан бойцами спецподразделения вечером 21 июля, а на следующее утро мужчине сообщили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса.

Во время одного из судебных заседаний Максим Кривош сообщил, что добровольно сдался правоохранителям и никакого штурма пассажирского автобуса не было.

В конце ноября 2020 года Максима Кривоша по решению суда поместили в спецотделение Львовской психиатрической больницы. Врачи провели "луцкому террористу" судебно-медицинскую экспертизу, по итогам которой подозреваемый был признан вменяемым.