Захоплення заручників у Луцьку: Максиму Кривошу оголосили вирок (відео)

Суд засудив "луцького терориста" до 13 років ув'язнення та розпорядився конфіскувати все майно, яким володіє засуджений.

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У понеділок, 26 вересня, Луцький міський районний суд виніс вердикт "луцькому терористу" Максиму Кривошу, який 2020 року взяв у заручники пасажирів автобуса. Про це повідомляє "Суспільне".

Луцький суд визнав Максима Кривоша винним за всіма пунктами, за якими правоохоронці звинувачували чоловіка:

захоплення заручників;

незаконне поводження зі зброєю;

вчинення теракту;

замах на правоохоронця.

За рішенням суду Максим Кривош наступні 13 років проведе за ґратами. Під час оголошення вироку засуджений кинув у суддів господарське мило та сказав: "Помийте своє життя тюремним милом". Максим Кривош також повідомив, що не вважає себе винним, і заявив, що не планує подавати апеляцію на рішення Феміди.

"Не бачу в цьому жодного сенсу. Я себе винним не визнавав і не визнаю, ні про що не шкодую", — наголосив Максим Кривош, коментуючи можливість подання апеляції.

Міський районний суд Луцька, крім тюремного вироку, наказав конфіскувати все майно, яким засуджений офіційно володіє. Прокуратура може оскаржити підсумкове рішення Феміди, подавши апеляцію. Сторона звинувачення просила суду 15 років позбавлення волі для Максима Кривоша.

[ + – ] "Луцького терориста" Максима Кривоша визнали винним у захопленні заручників

Нагадаємо, 21 липня 2020 року Максим Кривош захопив у Луцьку рейсовий автобус і утримував у заручниках 13 людей. Чоловік зробив два постріли в бік правоохоронців і кинув гранату, яка не спрацювала.

Під час спілкування з журналістами Максим Кривош погрожував підірвати автобус, якщо бійці спецпідрозділів підуть на штурм. За кілька годин "луцький терорист" вимагав від президента Володимира Зеленського записати відеозвернення, де він має вимовити фразу "Фільм "Земляни" 2005 року, дивитися всім". Пізніше глава держави виконав вимогу Максима Кривоша й опублікував у соцмережах звернення з фразою про фільм "Земляни".

"Луцького терориста" Максима Кривоша затримали бійці спецпідрозділу ввечері 21 липня, а наступного ранку чоловікові повідомили про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу.

Під час одного із судових засідань Максим Кривош повідомив, що добровільно здався правоохоронцям і жодного штурму пасажирського автобуса не було.

Наприкінці листопада 2020 року Максима Кривоша за рішенням суду помістили в спецвідділення Львівської психіатричної лікарні. Лікарі провели "луцькому терористу" судово-медичну експертизу, за підсумками якої підозрюваного визнали осудним.