Россияне похитили двух работников Запорожской АЭС, – Энергоатом

Начальника службы информационных технологий и помощника генерального директора ЗАЭС увезли в неизвестном направлении. ВС РФ не раз похищали должностных лиц атомной станции — в конце сентября их целью стал гендиректор Игорь Мурашов.

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Российские войска похитили двух должностных лиц Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила в Teelgram пресс-служба "Энергоатома".

Начальника службы информационных технологий Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека задержали 17 октября и вывезли в неизвестном направлении

"Сейчас об их местонахождении и состоянии ничего не известно", — рассказали в управляющей компании.

Специалисты "Энергоатома" призвали генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси и мировое сообщество использовать все механизмы для освобождения работников ЗАЭС из плена.

Все работники должны вернуться и выполнять служебные обязанности, подчеркнула компания.

Похищения на ЗАЭС — кто еще был у россиян в плену

Это уже не первое похищение работников ЗАЭС за время российской оккупации. Днем 30 сентября ВС РФ задержали гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова.

[ + – ] Российский военный патруль остановил Мурашова, когда он возвращался с работы

Патруль остановил гендиректора во время его возвращения с работы. Мурашову завязали глаза и увезли в неизвестном направлении.

Освободили гендиректора при содействии Гросси 3 октября. Глава МАГАТЭ не уточнил, зачем россияне похитили руководителя атомной станции.

Кроме этого, 10 октября захватчики похищали заместителя генерального директора ЗАЭС по персоналу Валерия Мартынюка. Мужчину удерживали в неизвестном месте и могли пытать, сообщал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

[ + – ] Мартынюка похитили для получения информации о личных делах работников ЗАЭС

По словам градоначальника, Мартынюка похитили, чтобы получить информацию о личных делах работников ЗАЭС, которых хотели заставить работать на "Росатом".

"Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не гнушаясь самыми жестокими издевательствами", – замечал Орлов.

Напомним, что специалисты постоянно говорят об ухудшении ситуации на Запорожской АЭС. Действия ВС РФ 3 раза могли привести к трагедии, которая произошла на АЭС "Фукусима" в Японии в 2011 году.

Запорожскую АЭС ранее подключили к российской энергосистеме "для собственных нужд". Атомная станция получает электричество по российским ЛЭП.

Гросси 11 октября встречался в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Во время беседы президент РФ заявил о готовности к сотрудничеству с МАГАТЭ.