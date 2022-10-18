Росіяни викрали двох працівників Запорізької АЕС, – "Енергоатом"

Начальника служби інформаційних технологій та помічника генерального директора ЗАЕС відвезли у невідомому напрямку. ЗС РФ неодноразово викрадали посадових осіб атомної станції — наприкінці вересня їхньою ціллю став гендиректор Ігор Мурашов.

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Російські війська викрали двох посадових осіб Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це повідомила у Teelgram пресслужба "Енергоатому".

Начальника служби інформаційних технологій Олега Костюкова та помічника генерального директора станції Олега Ошека затримали 17 жовтня та вивезли у невідомому напрямку.

"Зараз про їхнє місцезнаходження та стан нічого не відомо", — розповіли в керівній компанії.

Фахівці "Енергоатому" закликали генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі та світову спільноту використати всі механізми для звільнення працівників ЗАЕС із полону.

Усі працівники мають повернутися та виконувати службові обов'язки, наголосила компанія.

Викрадення на ЗАЕС — хто ще був у росіян у полоні

Це вже не перше викрадення працівників ЗАЕС під час російської окупації. Вдень, 30 вересня, ЗС РФ затримали гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова.

[ + – ] Російський військовий патруль зупинив Мурашова, коли він повертався з роботи

Патруль зупинив гендиректора під час повернення з роботи. Мурашову зав'язали очі та відвезли у невідомому напрямку.

Звільнили гендиректора за сприяння Гроссі 3 жовтня. Глава МАГАТЕ не уточнив, навіщо росіяни викрали керівника атомної станції.

Окрім цього, 10 жовтня загарбники викрадали заступника генерального директора ЗАЕС із персоналу Валерія Мартинюка. Чоловіка утримували в невідомому місці і могли катувати, повідомляв мер Енергодара Дмитро Орлов.

[ + – ] Мартинюка викрали для отримання інформації про особисті справи працівників ЗАЕС

За словами градоначальника, Мартинюка викрали, щоб отримати інформацію про особисті справи працівників ЗАЕС, яких хотіли змусити працювати на "Росатом".

"Окупанти у прямому розумінні застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не гребуючи найжорстокішими знущаннями", — зауважував Орлов.

Нагадаємо, що фахівці постійно говорять про погіршення ситуації на Запорізькій АЕС. Дії ЗС РФ 3 рази могли призвести до трагедії, що сталася на АЕС "Фукусіма" у Японії у 2011 році.

Запорізьку АЕС раніше підключили до російської енергосистеми "для потреб". Атомна станція отримує електрику російськими ЛЕП.

Гроссі 11 жовтня зустрічався у Санкт-Петербурзі з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час бесіди президент РФ заявив про готовність до співпраці з МАГАТЕ.