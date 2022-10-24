Помогал агрессору: в Киеве арестовали начальника отдела ВЭД "Мотор Сичи"

По версии следствия, глава департамента внешнеэкономической деятельности завода Олег Дзюба замешан в связях с Россией. Правоохранители уверены, что он помогал поставлять двигатели для военной авиации.

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Шевченковский райсуд города Киева арестовал на 2 месяца начальника департамента внешнеэкономической деятельности завода "Мотор Сич" Олега Дзюбу. Об этом пишет издание "Ґрати".

Дзюбу подозревают в коллаборационизме в пользу России и помощи агрессору, как и президента компании Вячеслава Богуслаева.

По сведениям издания, на судебное заседание не допустили журналистов. Им разрешили присутствовать только на объявлении решения. Олег Дзюба не прокомментировал арест.

Меру пресечения Вячеславу Богуслаеву изберут в закрытом режиме по ходатайству прокуроров, сообщили "Ґрати".

[ + – ] Богуслаев с 2000 года имеет гражданство России.

Причиной такого заседания стали обсуждения оборонных заказов. В условиях войны разглашение этой информации может повредить стране. Адвокат Богуслаева поддержал предложение, а судья Дмитрий Гонтарь удовлетворил ходатайство.

СБУ подозревает Богуслаева в том, что он вместе с начальником департамента "Мотор Сич" Александром Дзюбой организовал незаконную поставку в Россию двигателей для военной авиации. Сам Богуслаев в суде отказался от комментариев журналистам.

Журналисты проекта "Схемы" ранее выяснили, что Богуслаев с 2000 года имеет гражданство России. Имея паспорт страны-агрессора, он был доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Януковича и с 2006 года 4 раза избирался народным депутатом.

О задержании Вячеслава Богуслаева по подозрении в госизмене стало известно вечером 22 октября. СБУ на следующий день заявила, что президента "Мотор Сич" подозревают в поставках России двигателей для штурмовой авиации во время полномасштабной войны.

Оперативники публиковали аудиозаписи разговоров, в которых предположительно Богуслаев говорит о "понимании" удара ракетой "Искандер" по территорию предприятия.