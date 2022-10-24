Допомагав агресору: в Києві заарештували начальника відділу ЗЕД "Мотор Січі"

За версією слідства, голова департаменту зовнішньоекономічної діяльності заводу Олег Дзюба замішаний у зв'язках із Росією. Правоохоронці впевнені, що він допомагав постачати двигуни для військової авіації.

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Шевченківський райсуд міста Києва заарештував на 2 місяці начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності заводу "Мотор Січ" Олега Дзюбу. Про це пише видання "Ґрати".

Дзюбу підозрюють у колабораціонізмі на користь Росії та допомоги агресору, як і президента компанії В'ячеслава Богуслаєва.

За даними видання, на судове засідання не допустили журналістів. Їм дозволили бути присутніми лише на оголошенні рішення. Олег Дзюба не прокоментував арешт.

Запобіжний захід В'ячеславу Богуслаєву оберуть у закритому режимі за клопотанням прокурорів, повідомили "Ґрати".

[ + – ] Богуслаєв із 2000 року має громадянство Росії

Причиною такого засідання стали обговорення оборонних замовлень. У разі війни розголошення цієї інформації може зашкодити країні. Адвокат Богуслаєва підтримав пропозицію, а суддя Дмитро Гонтар задовольнив клопотання.

СБУ підозрює Богуслаєва в тому, що він разом із начальником департаменту "Мотор Січ" Олександром Дзюбою організував незаконне постачання в Росію двигунів для військової авіації. Сам Богуслаєв у суді відмовився від коментарів журналістам.

Журналісти проєкту "Схеми" раніше з'ясували, що Богуслаєв із 2000 року має громадянство Росії. Маючи паспорт країни-агресора, він був довіреною особою кандидата в президенти України Віктора Януковича та з 2006 року 4 рази обирався народним депутатом.

Про затримання В'ячеслава Богуслаєва за підозрою у держзраді стало відомо увечері 22 жовтня. СБУ наступного дня заявила, що президента "Мотор Січ" підозрюють у постачанні Росії двигунів для штурмової авіації під час повномасштабної війни.

Оперативники публікували аудіозаписи розмов, в яких імовірно Богуслаєв говорить про "розуміння" удару ракетою "Іскандер" по території підприємства.