Кабмин назначил временного главу Нацполиции: что о нем известно (фото)

Иван Выговский работает в правоохранительных органах с 1999 года. До этого он был замглавы ГУ Нацполиции в Николаевской области и руководил главным управлением в Полтавской области.

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Руководителя Главного управления Нацполиции Киева Ивана Выговского назначили временно исполняющим обязанности. Соответствующее решение в пятницу, 20 января, принял Кабмин, сообщает пресс-служба национальной полиции.

На этом посту выговский сменит Игоря Клименко, которого, в свою очередь, назначили исполнять обязанности министра внутренних дел вместо погибшего в авиакатастрофе в Броварах Дениса Монастырского.

Что известно об Иване Выговском

42-летний Иван Выговский родом из Житомирской области.

Службу в правоохранительных органах проходил 14 августа 1999 по 6 ноября 2015 года, после чего продолжил службу в полиции.

С 1999 по 2015 год работал следователем в Очаковском райотделе УМВД в Николаевской области.

С 2015 по 2016 год занимал должность начальника Очаковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

С 2016 по 2020 год работал заместителем начальника главка – начальником следственного управления ГУНП в Николаевской области.

С 2020 по 2021 год – начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

11 августа 2021 года назначен на должность начальника Главного управления Нацполиции в Киеве. В тот же день министр внутренних дел Денис Монастырский представил Ивана Выговского коллективу министерства.

На посту руководителя столичного главка полиции Выговский сменил Андрея Крищенко, который подал в отставку.

Напомним, руководство Министерства внутренних дел Украины погибло в результате падения вертолета в Броварах 18 января.

В тот же день заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский направлялся в одну из горячих точек.

18 ноября Кабинет министров утвердил решение о назначении начальника Национальной полиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел. Правительство возложило на него обязанности главы МВД.