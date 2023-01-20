Кабмін призначив тимчасового главу Нацполіції: що про нього відомо (фото)

Іван Виговський працює в правоохоронних органах із 1999 року. До цього він був заступником голови ГУ Нацполіції в Миколаївській області й керував головним управлінням у Полтавській області.

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Керівника Головного управління Нацполіції Києва Івана Виговського призначили тимчасовим виконувачем обов'язків. Відповідне рішення в п'ятницю, 20 січня, ухвалив Кабмін, повідомляє пресслужба національної поліції.

На цій посаді Виговський змінить Ігоря Клименка, якого, зі свого боку, призначили виконувати обов'язки міністра внутрішніх справ замість загиблого в авіакатастрофі в Броварах Дениса Монастирського.

Що відомо про Івана Виговського

42-річний Іван Виговський родом із Житомирської області.

Службу в правоохоронних органах проходив із 14 серпня 1999 року по 6 листопада 2015 року, після чого продовжив службу в поліції.

З 1999 до 2015 року працював слідчим в Очаківському райвідділі УМВС у Миколаївській області.

З 2015 до 2016 року обіймав посаду начальника Очаківського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

З 2016 по 2020 рік працював заступником начальника главку — начальником слідчого управління ГУНП у Миколаївській області.

З 2020 до 2021 року — начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

11 серпня 2021 року призначений на посаду начальника Головного управління Нацполіції в Києві. Того ж дня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський презентував Івана Виговського колективу міністерства.

На посаді керівника столичного главку поліції Виговський змінив Андрія Крищенка, який подав у відставку.

Нагадаємо, керівництво Міністерства внутрішніх справ України загинуло внаслідок падіння вертольота в Броварах 18 січня.

У той же день заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський прямував до однієї з гарячих точок.

18 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про призначення начальника Національної поліції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ. Уряд поклав на нього обов'язки голови МВС.