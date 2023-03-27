"По 40 центов за тонну": одесские чиновники зарабатывали на "зерновой сделке", — СБУ

По информации спецслужбы, участники схемы требовали деньги от представителей компаний, которые занимаются экспортом в рамках сделки. С каждой тонны продукции просили у бизнесменов 40 американских центов.

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В главном управлении Госпродпотребслужбы Одесской области ликвидировали коррупционную схему связанную с "зерновой сделкой". Об сегодня, 27 марта, сообщает СБУ.

Участники схемы требовали деньги с представителей компаний, которые занимаются экспортом в рамках сделки. За взятки гарантировали беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов на продукцию, а за отказ платить "дань" угрожали затянуть бюрократические процедуры.

СБУ ликвидировала коррупционную схему, связанную с "зерновой сделкой"

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения почти 400 тыс. в гривневом эквиваленте посредником, которого должностные лица привлекли для передачи взяток. Установлено, что за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали "дань" в размере 40 американских центов.

В рамках уголовного производства СБУ задокументировала передачу посреднику очередного задатка.

Черноморская зерновая инициатива

Соглашение Черноморской инициативы между Украиной, Россией, Турцией и ООН были подписаны в Стамбуле 22 июля 2022 года. Июльское соглашение создало процедуры для безопасного экспорта зерна из определенных портов, чтобы попытаться разрешить продовольственный кризис в мире.

Напомним, 13 марта стало известно, что делегация России после переговоров с высокопоставленными чиновниками ООН заявила, что Москва согласна на продолжение "зерновой сделки", но только на два месяца.

9 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "нечестной" позицию стран Запада в отношении зерновой сделки. По его словам, российским кораблям с зерном и удобрениями в качестве груза запрещают заходить в порты стран-импортеров.

Напомним, 6 марта Служба безопасности Украины задержала заместителя председателя Одесской областной военно-гражданской администрации Игоря Ткачука.

Еще мы писали о том, что 3 марта Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона сообщила о подозрении женщине, незаконно присвоившей недвижимость в Одессе, принадлежащей Министерству обороны Украины.

Ранее, 27 февраля, в СБУ также сообщили о задержании в Одессе организатора агентурной сети российских спецслужб, который оказался помощником одного из "депутатов крымского парламента" Константина Мальчикова.