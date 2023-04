Виктор Березенко: Ослабить вражескую пропаганду можно только системной работой всего цивилизованного мира

Related video

Недавно при поддержке регионального европейского офиса IFES в Праге и Агентства США по международному развитию (USAID) с участием представителей украинской компании "Институт когнитивного моделирования" состоялась онлайн-дискуссия на тему "Influencing democracy? Role of the influencers in countering authoritarianism", пишет ukranews.com.

В последние годы социальные медиа изменили потребление информации, а инфлюэнсеры стали одним из ее ключевых источников. В контексте происходящих в Европе событий и полномасштабного российского вторжения лидеры мнений могут стать инструментом в противодействии угрозам демократии, таким как дезинформация, внешние вмешательства и цифровой авторитаризм.

В то же время, необходимо помнить, что российская пропаганда использует простые и дешевые методы в борьбе за сознание европейцев. Это во время онлайн-дискуссии отметил Виктор Березенко, основатель Института когнитивного моделирования.

"Любая враждебная пропаганда нацелена на эмоции и апеллирует к доверию. Для этого обычно достаточно простейших и дешевых инструментов. Но они действенны, и в этом заключается основной вызов. К сожалению, до сих пор не существует простых решений отключения пропаганды, потому что она как вирус, что давно живет в сознании миллионов. Чтобы ее "обесточить", ослабить и победить — необходимо работать системно, всем цивилизованным миром", — отметил Березенко.

В мероприятии также приняли участие директор регионального европейского офиса IFES Магнус Оман, доктор философии и эксперт по стратегическим коммуникациям Пражского университета Дениса Хейлова, менеджер программы IFES "Европа и Евразия" Дария Азарьев-Норт и проджект-менеджер Института когнитивного моделирования Инна Мирошниченко.

Институт когнитивного моделирования — научно-исследовательская компания, занимающаяся социальными технологиями и оказывающая услуги в сфере социальных коммуникаций. С начала полномасштабного вторжения Институт присоединился к борьбе на информационном поле, трансформировав телеграмм- и вайбер-сообщества "Коронавирус_инфо", созданные 3 года назад для противодействия пандемии коронавируса, в информационные каналы оперативного информирования украинцев о ситуации в стране "Ukraine NOW" и "Країна_інфо". Также компания вместе с международными партнерами работает в направлении контрпропаганды и борьбы с российской дезинформацией.