"ДИХАТИ" свободно: в Украине будут добиваться введения государственной респираторной поддержки населения

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Благотворительный фонд "Razom for Ukraine" инициировал адвокационную кампанию по респираторной поддержке населения "ДИХАТИ", которая предусматривает аппаратную поддержку пациентов с хроническими расстройствами системы дыхания и другими заболеваниями. Основная цель кампании — обеспечить возможность людям, которые имеют расстройства дыхания и чья жизнедеятельность зависит от аппаратной поддержки, получать такую помощь в домашних условиях, а не в реанимации медицинских учреждений. Об этом команда адвокационной кампании "ДИХАТИ" рассказала на пресс-конференции в Киеве.

"В Украине тысячи людей живут с расстройствами дыхания различной сложности. Их жизнь полностью зависит от аппаратной поддержки дыхательной функции — аппаратов искусственной вентиляции легких, BiPAP и тому подобное. К сожалению, обеспечение необходимой им респираторной поддержки возможно только в учреждениях здравоохранения, для большинства из таких пациентов — это приговор, ведь больницы становятся для них фактически тюрьмами, потому что за пределами палаты жить они не могут. Да и, следует отметить, что и уровень такой помощи в отечественных медучреждениях пока находится на неудовлетворительном уровне, в то время, когда в США, Европе, развитых странах мира — люди с такими орфанными заболеваниями живут почти полноценной жизнью, получая респираторную помощь у себя дома. Именно с целью развития в Украине такой поддержки, которая, в основном, зависит от наличия достаточного количества соответствующего оборудования и специалистов, которые могут его настроить, мы начали в Украине масштабную адвокационную кампанию "ДИХАТИ". Мы хотим, чтобы люди с респираторными заболеваниями жили полной жизнью, а не были обречены на пожизненные мучения", — рассказал Виталий Свичинский, руководитель программы "RAZOM Health" благотворительного фонда "Вместе для Украины".

В респираторной поддержке нуждаются пациенты с хроническими обструктивными заболеваниями легких, с нервно-мышечными заболеваниями, с травмами позвоночника, синдромом обструктивного апноэ и многими другими болезнями, больше о которых можно узнать на сайте кампании.

Инициаторы и команда кампании "ДИХАТИ" рассчитывают на поддержку и конструктивное сотрудничество в этом направлении с Министерством здравоохранения Украины, Национальной службой здоровья Украины и пациентскими организациями.

"В Украине на государственном уровне должна появиться система респираторной поддержки людей, которая включает в себя финансирование, обеспечение пациентов необходимым оборудованием и подготовку квалифицированных специалистов, которые будут работать и с оборудованием, и с пациентами. На сегодня в Украине нет даже статистики по количеству таких пациентов и географии их проживания, поэтому, грубо говоря, нам приходится прокладывать этот путь с нуля. И, если мы говорим об адвокации, — это, в первую очередь, привлечение внимания к проблеме, а во вторую — лоббирование решения этого вопроса на государственном уровне. То есть, помочь Украине построить такую систему, на основе уже существующего опыта, который мы сегодня продолжаем изучать, и экстраполяции его на наши реалии. Мы уже формируем проект этого кейса, учитывая все необходимые на покупку оборудования, подготовку специалистов и финансирование сети респираторной поддержки средства, чтобы их можно было закладывать в бюджет страны, и внедрять эту жизненно необходимую программу. Отдельно мы работаем с врачами, чтобы они были готовы к таким изменениям и, вместе с ними, разрабатываем соответствующие протоколы лечения, которые в будущем могут быть включены в государственную программу медицинских гарантий. "ДИХАТИ" — жизненно важно и мы будем делать все, чтобы все, кто нуждается в респираторной помощи имели возможность получать ее централизованно в собственных домах", — отметил Дмитрий Луфер, эксперт в сфере здравоохранения, координатор адвокационной кампании "ДИХАТИ".

В пресс-конференции приняли участие также врачи и эксперты адвокационной кампании "ДИХАТИ" Светлана Соловьева и Андрей Мечев, которые рассказали о международном опыте респираторной поддержки, особенностях респираторной поддержки в домашних условиях и другие полезные кейсы.