Танцуют во всем мире: украинский гопак стал трендом Tiktok, — соцсети (видео)

Украинский гопак выполняют люди из разных стран мира и с разными профессиями, свидетельствуют видео в соцсетях. В сети Instagram отыскалось более 5 тыс. сообщений с кадрами танца.

Related video

Граждане разных стран начали танцевать украинский национальный танец "гопак". Свою танцевальные попытки они выкладывают в соцсети, записывая видео на фоне собственных государственных символов, в необычном наряде или прямо в собственной квартире. О тренде, обнаруженном в Tiktok, говорится в заметке аккаунта глобальной инициативы по поддержке Украины United24.

Важно

Топить флот РФ станет еще проще: военный придумал, как усилить морские дроны Украины

На видео, размещенном инициативой, собрана коллекция различных вариантов исполнения гопака. Например, его станцевали во Франции, Швеции, Южной Африке, Казахстане. Под видео указали: "Люди со всего мира танцуют традиционный украинский танец гопак. Мы любим это!"

В подборке, созданной изданием DW, можно увидеть другие примеры исполнения гопака. В частности, его танцуют представители разных профессий — например, танцоры или военная Армии обороны Израиля. Кроме того, к челленджу присоединяются люди всех возрастов — даже седые бабушки.

В Instagram отыскалось более 5 тыс. сообщений с хэштегом #hopak. К тренду присоединился, в частности, чемпион мира по брейкдансу с ником kuzyaism.

Танцор брейкданса даже продемонстрировал несколько оригинальных движений — осовремененные вариации "ползунца".

Отметим, глобальную инициативу United 24 создали в первые недели вторжения РФ в 2022 году. К инициативе привлекали известных в мире людей, которые помогали украинцам собирать средства на поддержку Сил обороны и другие проекты, нужные Украине, — о них ранее писал Фокус.

Например, была создана "Армия дронов", о чем летом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, ВСУ получили почти две тысячи беспилотников, которые отправились на фронт на помощь бойцам Сил обороны.

В октябре 2023 года стало известно о закупке бронеавтомобилей Gurkha — их приобрели через платформу United 24. Бронеавтомобили будут использовать как машины скорой помощи и способны проехать 150 км, имея пробитые шины.

Чтобы распространить информацию о событиях в Украине, к инициативе присоединился американский актер Миша Коллинз. А первым лицом United 24 стал украинский футболист и тренер Андрей Шевченко.

Напоминаем, в Офисе президента назвали три инструмента, которыми РФ наносит вред Украине. Среди этих инструментов — удары ракет по мирным людям. Также отметили, что слухи о противоречиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным работают в пользу страны-агрессора.