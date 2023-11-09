Танцюють в усьому світі: український гопак став трендом Tiktok, — соцмережі (відео)

Український гопак виконують люди з різних країн світу та з різними професіями, свідчать відео у соцмережах. У мережі Instagram відшукалось більш як 5 тис. дописів з кадрами танцю.

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Громадяни різних країн почали танцювати український національний танець "гопак". Свою танцювальні спроби вони викладають у соцмережі, записуючи відео на тлі власних державних символів, у незвичному вбранні або прямо у власній квартирі. Про тренд, виявлений у Tiktok, ідеться у дописі акаунту глобальної ініціативи з підтримки України United24.

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На відео, розміщеному ініціативою, зібрано колекцію різних варіантів виконання гопака. Наприклад, його станцювали у Франції, Швеції, Південній Африці, Казахстані. Під відео вказали: "Люди з усього світу танцюють традиційний український танець гопак. Ми любимо це!"

У підбірці, створеній виданням DW, можна побачити інші приклади виконання гопака. Зокрема, його танцюють представники різних професій — наприклад, танцюристи чи військова Армії оборони Ізраїлю. Крім того, до челенджу приєднуються люди різного віку — навіть сиві бабусі.

У Instagram відшукалось більш як 5 тис. дописів з хештегом #hopak. До тренду долучився, зокрема, чемпіон світу з брейкдансу з ніком kuzyaism.

Танцюрист брейкдансу навіть продемонстрував кілька оригінальних рухів — осучаснені варіації "повзунця".

Зазначимо, глобальну ініціативу United 24 створили у перші тижні вторгнення РФ у 2022 році. До ініціативи долучали відомих у світі людей, які допомагали українцям збирати кошти на підтримку Сил оборони та інші проєкти, потрібні Україні, — про них раніше писав Фокус.

Наприклад, було створено "Армію дронів", про що влітку повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. З його слів, ЗСУ отримали майже дві тисячі безпілотників, які рушили на фронт на допомогу бійцям Сил оборони.

У жовтні 2023 року стало відомо про закупівлю бронеавтомобілів Gurkha — їх придбали через платформу United 24. Бронеавтомобілі будуть використовувати як машини швидкої допомоги і здатні проїхати 150 км, маючи пробиті шини.

Щоб поширити інформацію про події в Україні, до ініціативи долучився американський актор Міша Коллінз. А першим обличчям United 24 став український футболіст та тренер Андрій Шевченко.

Нагадуємо, у Офісі президента назвали три інструменти, якими РФ завдає шкоди Україні. Серед цих інструментів — удари ракет по мирних людях. Також зазначили, що чутки про суперечності між президентом України Володимиром Зеленським та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним працюють на користь країни-агресора.