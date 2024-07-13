Блогер рассказал, как советник Шмыгаля Сергей Стефурак лоббировал ЕДАПС и какие еще имеет бизнес-интересы

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Советник премьер-министра Дениса Шмыгаля Сергей Стефурак лоббировал возвращение в Украину коррупционных схем концерна ЕДАПС, который занимается изготовлением документов, а также имеет интересы в ряде других отраслей — в частности, строительстве и добыче янтаря. Об этом в блоге на сайте "Апостроф" пишет политолог Владимир Манько, сообщают "Факты".

Стефурак — сын бывшей главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Марии Савки, которая возглавляла ОГА перед тем, как ее главой в 2019 году стал Денис Шмыгаль. По словам Манько, Стефурак — один из ближайших советников премьера Шмыгаля по экономическим вопросам. Он имеет ряд бизнес-активов, связанных с деревообрабатывающей промышленностью, добычей янтаря, песка, строительством, агросектором, торговлей. Кроме того, Стефурак также работал в структурах агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, в частности, в его торговой сети "Фаворит" и наблюдательных советах других фирм. Местные СМИ вспоминают, что компании Бахматюка под управлением Стефурака в свое время пытались обойти правила тендеров на поставку продуктов питания, за что были оштрафованы Антимонопольным комитетом.

"Политическим покровителем Стефурака источники в правительстве называют уже покойного народного депутата Андрея Иванчука, который мог представлять интересы российского "Лукойла" после формальной продажи его актива в Ивано-Франковской области — завода "Карпатнефтехим" — группе компаний, связанных с Иванчуком. Также известен был интерес Иванчука к сетям магазинов Duty Free, которыми он владел вместе с партнером, владельцем издания Forbes Артуром Гранцем. При этом в сферу ответственности Стефурака, который является советником Шмыгаля, как раз входит фискальная и таможенная политика, на которую завязана деятельность магазинов беспошлинной торговли", — добавляет политолог.

По его словам, последний громкий публичный скандал, связанный с именем Стефурака, СМИ обнародовали в августе 2023 года, когда стало известно, что он может лоббировать в правительстве возвращение коррупционных схем середины 2000-х годов, связанных с концерном ЕДАПС, который тогда монополизировал изготовление защищенных документов. Это консорциум-монополист времен Януковича, через который осуществлялась печать всех возможных документов страны.

"Как обнаружили журналисты, как минимум с 2021 по 2023 год правительство — не без влияния Стефурака — приняло ряд решений, которые позволили бы ЕДАПС снова взяться за старое. В частности, правительство изменило требования к паспортам, водительским удостоверениям и техпаспортам, ввело монополию на производство нотариальных бланков и вернуло голограмму на акцизную марку. Материалы для всех этих производств сейчас поставляет только компания "Полли-Сервис", которая принадлежит бывшему ЕДАПС. По подсчетам журналистов, ЕДАПС за 2021-2023 годы получил госконтрактов только от полиграфкомбината "Украина" — крупнейшего заказчика — не менее 2,3 млрд гривен налогоплательщиков", — отмечает Манько.