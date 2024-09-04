Жена начальника штаба Сил беспилотных систем могла иметь паспорт РФ: Безуглая предоставила копии (фото)

Елена Гладкая могла получить российский паспорт в Крыму в 2014 году. У документа уже истек срок действия.

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В сети появились копии якобы российского паспорта Елены Гладкой — жены начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого. Документы на своей странице в Facebook выложила народный депутат Марьяна Безуглая.

Она проинформировала, что документы были найдены в сервисе СПО СК: АС "Российский паспорт".

"Хотя он и просрочен, это никоим образом не отменяет ее российского гражданства", — отмечает нардеп.

Безуглая призвала Службу безопасности Украины проверить эти данные и учесть их в работе.

Отметим, что в выписке говорится, что паспорт гражданина РФ был выдан Елене Гладкой 24 октября 2014 года в Севастополе в Крыму. Впрочем, как видно, срок его действия истек еще 4 декабря 2022 года. На момент публикации материала Командование сил беспилотных систем не комментировало публикацию Безуглой, к которой она добавила якобы копии российского паспорта жены Гладкого.

Скандал с Романом Гладким

После назначения начальником штаба Командования сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого народный депутат Марьяна Безуглая возмутилась, что он не имеет опыта работы с БпЛА. Кроме того, по ее словам, военный женат на женщине с российским паспортом, а его дочь выступала на соревнованиях за Россию.

Служба безопасности Украины не возражала относительно назначения Романа Гладкого на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем, рассказал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки секретарь комитета Роман Костенко.

Но Комитет по национальной безопасности решил обратиться в СБУ, чтобы спецслужба повторно проверила руководителя штаба СБС ВСУ Романа Гладкого.

После этого Романа Гладкого отстранили от исполнения служебных обязанностей, пока органы СБУ не проведут дополнительную специальную проверку.