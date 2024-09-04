Дружина начальника штабу Сил безпілотних систем могла мати паспорт РФ: Безугла надала копії (фото)

Олена Гладка могла отримати російський паспорт у Криму у 2014 році. У документа вже сплив термін дії.

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У мережі з'явилися копії нібито російського паспорта Олени Гладкої — дружини начальника штабу Сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого. Документи на своїй сторінці у Facebook виклала народна депутатка Мар'яна Безугла.

Вона поінформувала, що документи були знайдені у сервісі СПО СК: АС "Российский паспорт".

"Хоча він і прострочений, це жодним чином не скасовує її російського громадянства", — наголошує нардепка.

Безугла закликала Службу безпеки України перевірити ці дані та врахувати їх в роботі.

Зазначимо, що у витягу йдеться, що паспорт громадянина РФ був виданий Олені Гладкій 24 жовтня 2014 року у Севастополі в Криму. Утім, як помітно, термін його дії минув ще 4 грудня 2022 року. На момент публікації матеріалу Командування сил безпілотних систем не коментувало публікацію Безуглої, до якої вона додала нібито копії російського паспорта дружини Гладкого.

Скандал з Романом Гладким

Після призначення начальником штабу Командування сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого народна депутатка Мар'яна Безугла обурилась, що він не має досвіду роботи із БпЛА. Окрім того, за її словами, військовий одружений на жінці з російським паспортом, а його донька виступала на змаганнях за Росію.

Служба безпеки України не заперечувала щодо призначення Романа Гладкого на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем, розповів секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки секретар комітету Роман Костенко.

Але Комітет з національної безпеки вирішив звернутися до СБУ, щоб спецслужба повторно перевірила керівника штабу СБС ЗСУ Романа Гладкого.

Після цього Романа Гладкого відсторонили від виконання службових обов'язків, допоки органи СБУ не проведуть додаткову спеціальну перевірку.