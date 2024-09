Common Sense Communications та PR Army ініціювали артпроєкт, присвячений цивільним українцям у заручниках Росії

Громадські організації Common Sense Communications та PR Army почали реалізацію проєкту Art for Freedom: Unseen Civilians, щоб привернути увагу світової спільноти до українських цивільних, які незаконно утримуються у російських в’язницях. У межах проєкту створять мистецькі роботи, які покажуть на виставках, що пройдуть цьогоріч у листопаді-грудні в Німеччині, Португалії та Франції.

Арткуратором проєкту Art for Freedom: Unseen Civilians буде відомий український клуб ілюстраторів Pictoric. Українські та іноземні митці планують створити 10 ілюстрацій з історіями викрадених та ув’язнених росіянами цивільних. Дізнатися про долі цих людей можна буде за QR-кодом на плакатах. Мета проєкту – мобілізувати міжнародний тиск на Росію задля повернення цивільних ув'язнених.

За словами арткуратора проєкту та співзасновника клубу ілюстраторів Pictoric Олега Грищенка, спільно з партнерами він провів понад 70 виставок по всьому світу. На його думку, саме через мистецтво можна донести до світової спільноти правду про війну в Україні.

"Це дуже універсальна та демократична мова, яка здатна чуттєво "тригернути" аудиторію незалежно від її соціального статусу. Це можуть бути дипломати, менеджери, креативна спільнота або просто пересічні люди. І це дійсно велика сила", – наголосив Олег Грищенко.

Христина Шкудор, адвокаційна менеджерка кампанії Where Are Our People? ГО PR Army, зауважила, що міжнародна спільнота не знає про утримання в російських тюрмах викрадених українських цивільних.

"Тисячі викрадених українців опинились за гратами російських тюрем за надуманими звинуваченнями. Точної кількості цивільних, незаконно затриманих і засуджених, не може назвати ніхто, утім правозахисники кажуть про десятки тисяч осіб. Правових механізмів для їх звільнення немає. Всі українці, які живуть на тимчасово окупованих територіях, є потенційними заручниками. Ми маємо привернути увагу всього світу до наших співвітчизників", – сказала адвокаційниця.

Марина Говорухіна, спеціалістка зі стратегічних комунікацій Common Sense Communications, наголосила на важливості висвітлення в іноземних медіа теми з цивільними, яких незаконно утримує Росія. "Міжнародний розголос – це важливий механізм, який реально працює. Для цього ми вже два роки проводимо інформаційні кампанії в ЄС (зокрема, у Німеччині). Ми закликаємо європейців ставати голосом українських заручників, ділитися їхніми історіями, тиснути на місцевих політиків", – сказала вона.

Довідка.

PR Army – незалежна неприбуткова організація українських експертів з комунікації. Команда працює зі світовими медіа та зв’язує українських свідків війни, офіційних осіб та експертів із різних тем із міжнародними журналістами. Місія PR Army – допомогти Україні виграти інформаційну війну проти РФ та побудувати імідж України як демократичної та незалежної європейської країни. Створена за кілька годин після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Common Sense Communications – громадська організація, що розпочала свою роботу у 2021 році, і є частиною Comms Hub – глобальної мережі організацій, які працюють в галузі продемократичних стратегічних комунікацій. Місія Common Sense Communications – подолати розрив між неурядовими організаціями та їхніми цільовими аудиторіями завдяки фаховій комунікації, що сприятиме формуванню суспільства, засадами якого є прозорість, інклюзивність та співпраця. Ми сприяємо захисту прав людини, формуючи стійкі системи стратегічних комунікацій, та протидіємо дезінформації, плекаючи чистоту інформаційного простору.