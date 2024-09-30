Украину замело первым снегом: детали от метеорологов (фото)

Первый снег выпал на юго-западных склонах украинской части Карпат, свидетельствуют данные синоптического портала и видео от местных жителей. Горные склоны покрыты туманом, а "Укргидрометцентр" предупреждает, что температура будет держаться выше нуля.

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30 сентября на самом высокогорном курорте Украины в Драгобрате выпал первый снег в зимнем сезоне 2024-25 гг. Жители и гости курорта утром увидели, как тонкий белый слой покрыл машины, крыши и деревья. Впрочем, метеорологи пока прогнозируют температуру выше нуля, а на другой стороне Карпат снега вообще нет. О погодной ситуации на Закарпатье рассказали в местном паблике "Ужгород Live".

Утром 30 сентября в паблике появились кадры, снятые в Драгобрате. На них можно увидеть мелкий снег, который падает на деревья, улицы, дома. Снег местами не тает, например, сохраняется на крышах. В то же время на дорогах, как свидетельствует запись, он не задерживается. Кроме снега, виден туман, который прячет за собой горные пики. Ориентировочная температура воздуха — "минус" 3-5 градусов, отметил автор сообщения.

Погода в Украине — снег на Драгобрате 30 сентября Фото: Скриншот Погода в Украине — осадки на Драгобрате 30 сентября Фото: Скриншот

Утром 30 сентября Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области на странице Facebook опубликовало фото из Ворохты — на другой стороне Карпат. Фото показывают, что на момент съемки в той местности снега еще не было.

Погода в Украине — погода в Ворохте 30 сентября Фото: ГСЧС

Погода в Украине 30 сентября

На портале "Укргидрометцентра" не обозначено, что на Закарпатье 30 сентября выпал снег. Синоптики указали, на в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях температура воздуха "плюс" 11-13 днем и "плюс" 6-8 ночью. Прогнозируют осадки — дождь, и облачность. На портале Windy есть свежие данные по осадкам: видим полосу первого снега, который выпал от населенного пункта Сколе до Путила и температуру около "плюс" 3 градусов.

Погода в Украине — температура и осадки в Карпатах 30 сентября Фото: укргидрометцентр Погода в Украине — первый снег в Карпатах 30 сентября Фото: Windy

Отметим, над восточными и центральными регионами Украины 30 сентября снега еще не было, но они страдают от другого атмосферного явления — пылевой бури, которая добралась до восточных границ. Местные жители утром заметили пыльный налет на машинах и затуманенность воздуха, также отмечают определенные проблемы с дыханием. Между тем на портале украинских синоптиков и ГСЧС пока не было предупреждений о какой-то метеорологической угрозе. Ресурс Windy показал, что облако пыли направляется в Украину с юго-востока РФ и задержится, ориентировочно, на минимум три дня.

Предыдущий случай, когда над Украиной зафиксировали пылевую бурю, состоялся в апреле 2024 года. Метеорологи сообщили, что ветер принес пыль и песок из Сахары, свободно преодолев Средиземное море и Балканы.

Напоминаем, Фокус писал о прогнозе погоды "Укргидрометцентра" на октябрь 2024 года. Среди прочего, синоптики сообщили о росте количества осадков в Карпатах, которое будет сопровождаться снижением температуры воздуха.