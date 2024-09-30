Україну замело першим снігом: деталі від метеорологів (фото)

Перший сніг випав на південно-західних схилах української частини Карпат, свідчать дані синоптичного порталу та відео від місцевих жителів. Гірські схили вкриті туманом, а "Укргідрометцентр" попереджає, що температура триматиметься вище нуля.

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30 вересня на найвисокогірнішому курорті України в Драгобраті випав перший сніг у зимовому сезоні 2024-25 рр. Мешканці та гості курорту зранку побачили, як тонкий білий шар вкрив машини, дахи та дерева. Втім, метеорологи поки що прогнозують температуру вище нуля, а на іншому боці Карпат снігу взагалі немає. Про погодну ситуацію на Закарпатті розповіли у місцевому пабліку "Ужгород Live".

Зранку 30 вересня у пабліку з'явились кадри, зняті у Драгобраті. На них можна побачити дрібний сніг, який падає на дерева, вулиці, будинки. Сніг місцями не тане, наприклад, зберігається на дахах. Водночас на дорогах, як свідчить запис, він не затримується. Крім снігу, видно туман, який ховає за собою гірські піки. Орієнтовна температура повітря — "мінус" 3-5 градусів, зауважив автор допису.

Погода в Україні - сніг на Драгобраті 30 вересня Фото: Скриншот Погода в Україні - опади на Драгобраті 30 вересня Фото: Скриншот

Зранку 30 вересня Головне управління ДСНС України у Закарпатській області на сторінці Facebook опублікувало фото з Ворохти — на іншому боці Карпат. Фото показують, що на момент зйомки у тій місцевості снігу ще не було.

Погода в Україні - погода у Ворохті 30 вересня Фото: ДСНС

Погода в Україні 30 вересня

На порталі "Укргідрометцентру" не позначено, що на Закарпатті 30 вересня випав сніг. Синоптики вказали, у Закарпатській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях температура повітря "плюс" 11-13 вдень та "плюс" 6-8 вночі. Прогнозують опади — дощ, та хмарність. На порталі Windy є свіжі дані щодо опадів: бачимо смугу першого снігу, який випав від населеного пункту Сколе до Путила і температуру близько "плюс" 3 градусів.

Погода в Україні - температура та опади в Карпатах 30 вересня Фото: укргідрометцентр Погода в Україні - перший сніг в Карпатах 30 вересня Фото: Windy

Зазначимо, над східними та центральними регіонами України 30 вересня снігу ще не було, але вони потерпають від іншого атмосферного явища — пилової бурі, які дісталась до східних кордонів. Місцеві жителі зранку помітили пильний наліт на машинах та затьмареність повітря, також зауважують певні проблеми з диханням. Тим часом на порталі українських синоптиків та ДСНС поки що не було попереджень про якусь метеорологічну загрозу. Ресурс Windy показав, що хмара пилу прямує в Україну з південного сходу РФ і затримається, орієнтовно, на щонайменше три дні.

Попередній випадок, коли над Україною зафіксували пилову бурю, відбувся у квітні 2024 року. Метеорологи повідомили, що вітер приніс пил та пісок з Сахари, вільно здолавши Середземне море та Балкани.

Нагадуємо, Фокус писав про прогноз погоди "Укргідрометцентру" на жовтень 2024 року. Серед іншого, синоптики повідомили про зростання кількості опадів в Карпатах, яке супроводжуватиметься зниження температури повітря.