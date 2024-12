КОНЬЯК РОКУ 2024: AZNAURI отримав визнання на престижній премії "ВИБІР РОКУ"

Бренд отримав найвищі оцінки за рівнем лояльності серед покупців, з величезним відривом від найближчого конкурента.

AZNAURI отримав почесне звання "КОНЬЯК РОКУ 2024" на наймасштабнішій національній бізнес-премії України "ВИБІР РОКУ". Це свідчить про високу якість продукції та довіру споживачів. Премія відображає вибір українців у різних категоріях товарів і послуг. Процес відбору переможців базується на комплексних дослідженнях, де найбільший вплив має маркетинговий аналіз споживчих вподобань, а також підкріплюється експертними оцінками. В дослідженні беруть участь представники різних груп: від зірок та експертів галузі до звичайних споживачів — що забезпечує максимально всеохопну оцінку вподобань.

Згідно з опитуванням Ipsos Ukraine, 91,9% споживачів впізнають медаль "Вибір року", що підтверджує її статус і довіру. Це дозволяє премії відображати реальні вподобання людей і створювати прозорий механізм визначення лідерів.

Секрет успіху: від якості до міжнародного визнання

"Вибір року" — важлива нагорода бренду AZNAURI у 2024.

Про фактори успіху розповів Друзенко Олексій, СЕО GLOBAL BEVERAGE TRADE — "Головним фактовом успіху є правильне позиціонування коньяку AZNAURI, яке було сформовано ще на етапі запуску бренду та незмінна якість продукту. Ми також, активно використовуємо увесь комплекс маркетингових заходів, які працюють на упізнаваність бренду. Зараз цей показник має максимальну відмітку на ринку — 82%. Крім того, важливу роль відіграє фокус команди на досягненні найвищого рівня дистрибуції та створенні корпоративного бренд блоку на полицях магазинів"

AZNAURI — це символ сили та харизми, уособлений образом Лева , що підкреслює преміальність і сучасність. Комунікаційний посил бренду "AZNAURI – Сила лева в тобі" виділяється на фоні інших, надихаючи споживачів на досягнення успіху та встановлюючи сильний емоційний зв’язок зі споживачами.

"Отримання нагороди "КОНЬЯК РОКУ 2024" — це не лише велика честь, але й велика відповідальність. Це мотивує нас до подальшого вдосконалення і підтверджує правильність нашого шляху", — зазначає Олексій Друзенко.

Варто зазначити, що якість коньяків AZNAURI у 2024 році була відзначена і на міжнародних дегустаційних конкурсах. Поважне міжнародне журі у Берліні, Нью-Йорку, Лондоні та Парижі відмітило коньяки AZNAURI золотими та срібними медалями . Також AZNAURI став брендом коньяку №1 у світі за темпами зростання з приростом 83% та отримав звання Brand Champion of the Year 2024 (Бренд чемпіон 2024 року) за версією міжнародного видання The Spirits Buisness.

Плани розвитку та розширення смаків

AZNAURI продовжує розвивати свою продуктову лінійку, впроваджуючи нові рішення, зокрема колекцію Flavored, яка включає смаки AZNAURI Wild Cherry, Espresso та новинку 2024 року — Chocolate De Luxe, яка за короткий проміжок часу зайняла значну частку продажів бренду і продовжує зростати. Ця стратегія, спрямована на розширення асортименту та відповідає на підвищений попит унікальних смакових поєднань та тренду на задоволення смаком.

У планах AZNAURI — продовження розширення асортименту та впровадження нових інноваційних рішень, щоб створити новий досвід споживання для наших покупців та підтримувати імідж сучасного бренду.

Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я!