Прикрывались ребенком и работали на РФ: задержаны подозреваемые в теракте в Днепре (фото)

В полиции рассказали, что супруги изготовили самодельное взрывное устройство по российским инструкциям и заложили его в заранее определенное место. Мужчина и женщина планировали еще одно преступление, однако правоохранителям удалось его предупредить. Теперь им грозит пожизненное лишение свободы.

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После задержания 37-летнего мужчины, подозреваемого в совершении теракта в Днепре, задержали его сообщников — мужа и жену. Для прикрытия при совершении преступления они использовали собственного трехлетнего ребенка, сообщает главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Правоохранители отметили, что мужчина действовал не сам, а имел двух сообщников. Ими оказались супруги — 33 летний мужчина и его 25-летняя жена. С помощью российских инструкций они изготовили самодельное взрывное устройство для теракта, спрятали его в пакет, заложили в заранее определенное место и следили, пока "исполнитель" заберет пакет. Для отвода от себя подозрений лица взяли с собой собственного трехлетнего ребенка.

В полиции отметили, что супруги планировали осуществить еще один теракт на территории города. Правоохранителям удалось его предупредить.

Сейчас все трое задержаны и находятся под стражей. Им сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт) и ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению). Всем грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Теракт в Днепре: что известно

Напомним, в субботу, 14 декабря 2024 года в одном из районов города Днепр прогремел громкий взрыв. В результате взрыв погиб человек и ранены четыре человека, среди них — двое полицейских. Пострадавших доставили в больницу, а на месте работали соответствующие органы.

В соцсетях сообщали, что в результате теракта погиб военнослужащий. Пострадавшие правоохранители находились в тяжелом состоянии.

В тот же день Нацполиция рассказала о задержании подозреваемого. Предварительно стало известно, что 37-летний местный житель действовал по указаниям спецслужб РФ. Тогда же источники Фокуса в спецслужбах сообщили, что фигурант в 2019 году находился в Москве.

Позже теракт в Днепре прокомментировали правоохранители. По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Андрея Небытова, теракт был диверсией россиян и частью вражеских ИПСО для дискредитации военных и правоохранителей и "раскола" общества.

Впоследствии стало известно, что подозреваемому в теракте в Днепре избрана мера пресечения. Тогда на суде мужчина заявлял, что его подставили.