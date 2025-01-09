Прикривались дитиною та працювали на РФ: затримано підозрюваних в теракті у Дніпрі (фото)

В поліції розповіли, що подружжя виготовило саморобний вибуховий пристрій за російськими інструкціями та заклали його у заздалегідь визначене місце. Чоловік та жінка планували ще один злочин, однак правоохоронцям вдалось його попередити. Тепер їм загрожує довічне позбавлення волі.

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Після затримання 37-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні теракту в Дніпрі, затримали його спільників — чоловіка та дружину. Для прикриття при скоєнні злочину вони використовували власну трирічну дитину, повідомляє головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Правоохоронці зазначили, що чоловік діяв не сам, а мав двох спільників. Ними виявилось подружжя — 33 річний чоловік та його 25-річна дружина. За допомогою російських інструкцій вони виготовили саморобний вибуховий пристрій для теракту, заховали його в пакет, заклали у заздалегідь визначене місце та стежили, доки "виконавець" забере пакунок. Для відвертання від себе підозр особи взяли з собою власну трирічну дитину.

В поліції зазначили, що подружжя планувало здійснити ще один теракт на території міста. Правоохоронцям вдалось його попередити.

Зараз всі троє затримані та перебувають під вартою. Їм повідомлено про підозру за ч. 2, 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт) та ч. 1 ст. 14 (готування до злочину). Всім загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теракт у Дніпрі: що відомо

Нагадаємо, у суботу, 14 грудня 2024 року в одному з районів міста Дніпро пролунав гучний вибух. В результаті вибух загинула людина та поранено четверо людей, серед них — двоє поліцейських. Постраждалих доправили до лікарні, а на місці працювали відповідні органи.

В соцмережах повідомляли, що внаслідок теракту загинув військовослужбовець. Постраждалі правоохоронці перебували у тяжкому стані.

Того ж дня Нацполіція розповіла про затримання підозрюваного. Попередньо стало відомо, що 37-річний місцевий житель діяв за вказівками спецслужб РФ. Тоді ж джерела Фокусу у спецслужбах повідомили, що фігурант у 2019 році перебував у Москві.

Пізніше теракт у Дніпрі прокоментували правоохоронці. За словами заступника голови Національної поліції України Андрія Нєбитова, теракт був диверсією росіян і частиною ворожих ІПСО для дискредитації військових і правоохоронців та "розколу" суспільства.

Згодом стало відомо, що підозрюваному у теракті в Дніпрі обрано запобіжний захід. Тоді на суді чоловік заявляв, що його підставили.