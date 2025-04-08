Сравнила Украину с Газой: певица Катя Чили попала в новый скандал
Украинская певица Катя Чили (настоящее имя — Екатерина Боголюбова) сравнила войну в Украине с ситуацией в Секторе Газа. Она отметила, что мир "молчал о Газе на уровне действий" и молчит и об Украине.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Певица отметила, что сейчас "Газа уже не зовет на помощь", поскольку звать почти некому. Она также отметила, что Палестина "кричала долго".
"Наших городов подобно Мариуполю, Бахмуту, Лисичанску никто не увидит в этом виде, если земля отойдет РФ и мир это примет и не будет наказания в Гааге. А потом безнаказанное преступление называется геноцид распространится на земли, которые думают что их обойдет. Мир думает, что мы скоро перестанем кричать. Потому что немого крика оккупированных городов никто не услышит", — добавила она.
В посте Катя Чили задает вопрос, почему мир молчал о Секторе Газа и почему он молчит об Украине. Она добавила, что мир ценой геноцидов — это не мир, а "это нацизм".
Сообщение набрало несколько сотен реакций и комментариев. Некоторые отмечали, что невозможно "сравнивать гнездо бандитизма и терроризма Газу с жертвой террористов Мариуполем". Певица ответила, что Украину тоже могут записать "в подобное "гнездо бандитизма и терроризма".
Некоторые писали, что украинцев истребляли веками так же как и палестинцев. Это связано с тем, что "некоторой нации понадобились избранные земли-территории для своего государства".
В комментариях люди не соглашались с сообщением. Некоторые отмечали, что "жалеть Газу — это все равно как жалеть русских".
Это не первый скандал с Катей Чили. В частности, 25 декабря еврейская община установила в Киеве ханукальный светильник. Появление на Майдане меноры Хануки возмутило певицу и у себя на странице она осудила установку Ханукии, назвав ее"символом других народов".
Напомним, в Киеве водитель одной из столичных маршруток в феврале назвал военнослужащую Ксению Пономареву во время ее поездки в общественном транспорте "пьяным быдлом". В Государственной службе Украины по безопасности на транспорте. Там отметили, что начато внутреннее расследование инцидента, а водитель отстранен от должности.
Добавим, что на днях в сети распространилось фото якобы бейджа с логотипом николаевской гимназии №6 и подписью"Мой папа — уклонист" В учебном заведении заявили, что фотографии распространяет российская пропаганда, а на самом деле таких значков для своих учеников никто не выдавал и не выдает.