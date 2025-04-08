Сравнила Украину с Газой: певица Катя Чили попала в новый скандал

Украинская певица Катя Чили (настоящее имя — Екатерина Боголюбова) сравнила войну в Украине с ситуацией в Секторе Газа. Она отметила, что мир "молчал о Газе на уровне действий" и молчит и об Украине.

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Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Пост Кати Чили о ситуации в Украине и Секторе Газа

Певица отметила, что сейчас "Газа уже не зовет на помощь", поскольку звать почти некому. Она также отметила, что Палестина "кричала долго".

"Наших городов подобно Мариуполю, Бахмуту, Лисичанску никто не увидит в этом виде, если земля отойдет РФ и мир это примет и не будет наказания в Гааге. А потом безнаказанное преступление называется геноцид распространится на земли, которые думают что их обойдет. Мир думает, что мы скоро перестанем кричать. Потому что немого крика оккупированных городов никто не услышит", — добавила она.

В посте Катя Чили задает вопрос, почему мир молчал о Секторе Газа и почему он молчит об Украине. Она добавила, что мир ценой геноцидов — это не мир, а "это нацизм".

Сообщение набрало несколько сотен реакций и комментариев. Некоторые отмечали, что невозможно "сравнивать гнездо бандитизма и терроризма Газу с жертвой террористов Мариуполем". Певица ответила, что Украину тоже могут записать "в подобное "гнездо бандитизма и терроризма".

Ответ на комментарий

Некоторые писали, что украинцев истребляли веками так же как и палестинцев. Это связано с тем, что "некоторой нации понадобились избранные земли-территории для своего государства".

Комментарий к посту Кати Чили

В комментариях люди не соглашались с сообщением. Некоторые отмечали, что "жалеть Газу — это все равно как жалеть русских".

Комментарий к сообщению Кати Чили

Это не первый скандал с Катей Чили. В частности, 25 декабря еврейская община установила в Киеве ханукальный светильник. Появление на Майдане меноры Хануки возмутило певицу и у себя на странице она осудила установку Ханукии, назвав ее"символом других народов".

Напомним, в Киеве водитель одной из столичных маршруток в феврале назвал военнослужащую Ксению Пономареву во время ее поездки в общественном транспорте "пьяным быдлом". В Государственной службе Украины по безопасности на транспорте. Там отметили, что начато внутреннее расследование инцидента, а водитель отстранен от должности.

Добавим, что на днях в сети распространилось фото якобы бейджа с логотипом николаевской гимназии №6 и подписью"Мой папа — уклонист" В учебном заведении заявили, что фотографии распространяет российская пропаганда, а на самом деле таких значков для своих учеников никто не выдавал и не выдает.