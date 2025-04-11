Ждать ли в Украине потепления на выходных: какой будет погода 12 и 13 апреля (карта)

На выходных 11-12 апреля погода в Украине будет радовать теплом. Ночью еще ожидаются небольшие заморозки, однако днем в некоторых регионах столбики термометра поднимутся до +18 градусов.

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Такую погоду в Украине прогнозирует Укргидрометцентр.

Погода в Украине 12 апреля

В этот день по всей территории страны будет облачно с прояснениями. В большинстве областей осадков не ожидается, лишь в Одесской, Николаевской и Херсонской областях — небольшой мокрый снег.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2. Днем температура столбика поднимется +6 до +11 C.

Погода в Киеве в субботу в субботу

В субботу, 12 апреля, в столице ночью будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут -1...-3 градуса.

Днем в Киеве будет сухо. Температура воздуха поднимется от +7 до +9.

Погода в Украине 13 апреля

По всей Украине ожидается переменная облачность без осадков. Температура ночью будет колебаться от 0 до +6.

Днем воздух термометр будет показывать +11 до +18 C. Ветер ожидается южного и юго-западного направлений со скоростью 3-8 м/с.

Погода в Киеве в воскресенье в Киеве в воскресенье

В Киеве в воскресенье, 13 апреля ночью будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +2 до +4.

Днем тоже осадков не ожидается. Столбики термометров будут показывать от +12 до +14.

Напомним, погода в Украине значительно ухудшилась на этой неделе. В частности, недавно выпал снег в апреле в Волынской области. Впоследствии стало известно о снегопадах и в Одесской области, где осадками накрыло деревья и цветы. В общем снегопады были также в Карпатах, на Львовщине, в Тернопольской, Черниговской и Киевской областях.

Добавим, что по прогнозам синоптика Натальи Диденко, потепление в Украину начнет возвращаться только с Вербного воскресенья. Этот праздник отмечается 13 апреля.