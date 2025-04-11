Чи чекати в Україні потепління на вихідних: якою буде погода 12 та 13 квітня (карта)
На вихідних 11-12 квітня погода в Україні радуватиме теплом. Вночі ще очікуються невеликі заморозки, однак вдень в деяких регіонах стовпчики термометра піднімуться до +18 градусів.
Таку погоду в Україні прогнозує Укргідрометцентр.
Погода в Україні 12 квітня
Цього дня по всій території країни буде хмарно з проясненнями. В більшості областей опадів не очікується, лише в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях — невеликий мокрий сніг.
Температура повітря вночі становитиме від -3 до +2. Вдень температура стовпчика підніметься +6 до +11 C.
Погода в Києві в суботу
В суботу, 12 квітня, в столиці вночі буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Стовпчики термометрів покажуть -1…-3 градуси.
Вдень в Києві буде сухо. Температура повітря підніметься від +7 до +9.
Погода в Україні 13 квітня
По всій Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі коливатиметься від 0 до +6.
Вдень повітря термометр показуватиме +11 до +18 C. Вітер очікується південного та південно-західного напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Погода в Києві в неділю
У Києві в неділю, 13 квітня вночі буде мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря коливатиметься від +2 до +4.
Вдень теж опадів не очікується. Стовпчики термометрів показуватимуть від +12 до +14.
Нагадаємо, погода в Україні значно погіршилась цього тижня. Зокрема, нещодавно випав сніг у квітні у Волинській області. Згодом стало відомо про снігопади і на Одещині, де опадами накрило дерева та квіти. Загалом снігопади були також в Карпатах, на Львівщині, в Тернопільській, Чернігівській та Київській областях.
Додамо, що за прогнозами синоптикині Наталії Діденко, потепління в Україну почне повертатися лише з Вербної неділі. Це свято відзначається 13 квітня.