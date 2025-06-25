Под Киевом от обстрела РФ погиб лосенок: он выздоравливал от тяжелой болезни (видео)

Лосенок погиб под Киевом во время массированной атаки РФ в ночь 23 июня. Его сердце не выдержало громких звуков взрывов.

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Травмированный детеныш лося лечился в Центре спасения диких животных в селе Чубинское Киевской области. В организации рассказали, что сильной взрывной волной в здании повыбивало окна, и напуганные животные от страха бились о решетки вольеров.

"Сердце нашего лосенка не выдержало шока и остановилось. Несмотря на все наши усилия, этой маленькой жизни больше нет И трудно словами передать все отчаяние, когда невинные животные становятся жертвами страшной войны", — отметили в центре.

Основательница центра Наталья Попова рассказала, что у лосенка был парализован желудочно-кишечный тракт и за его жизнь боролись две недели. В последние три дня детеныш начал выздоравливать и понемногу есть.

"Хотела дать еще неделю — и поделиться с вами хорошей новостью, что он справился... Но не успела. В ту ночь война решила иначе", — сказала Наталья.

Руководитель центра добавила, что из-за осколков выбитых окон в двух конюшнях травмировались несколько животных, однако без серьезных последствий. По словам Натальи, на соседней страусовой ферме теленка отбросило на забор ударной волной, животное сейчас находится в критическом состоянии.

"Эта война не проходит бесследно. Она калечит не только людей. Она бьет по всему живому", — написала Наталья Попова.

Массированная атака РФ 23 июня: детали

Во время массированной ночной атаки ВС РФ на Киев и область 23 июня под ударом были 7 районов россияне запускали дроны типа "Шахед" и баллистические ракеты. В Шевченковском районе был разрушен подъезд многоэтажки.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время массированной атаки по Киеву били три сотни "Шахедов" и 16 ракет. На вечер 23 июня было известно о шести убитых россиянами людях в столице и одном — в Белой Церкви Киевской области.

Напомним, 23 июня СМИ публиковали интервью с мужчиной, который сам выбрался из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева после удара ВС РФ.