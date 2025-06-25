Під Києвом від обстрiлу РФ загинуло лосеня: воно одужувало від важкої хвороби (відео)

Лосеня загинуло під Києвом під час масованої атаки РФ у ніч 23 червня. Його серце не витримало гучних звуків вибухів.

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Травмоване дитинча лося лікувалося в Центрі порятунку диких тварин в селі Чубинське Київської області. В організації розповіли, що сильною вибуховою хвилею у будівлі повибивало вікна, і налякані тварини від страху билися об решітки вольєрів.

"Сердечко нашого лосеняти не витримало шоку і зупинилось. Попри всі наші зусилля, цього маленького життя більше немає І важко словами передати весь розпач, коли невинні тварини стають жертвами страшної війни", — зазначили в центрі.

Засновниця центру Наталія Попова розповіла, що в лосеняти був паралізований шлунково-кишковий тракт і за його життя боролися два тижні. В останні три дні дитинча почало одужувати та потроху їсти.

"Хотіла дати ще тиждень — і поділитись з вами гарною новиною, що він справився… Але не встигла. В ту ніч війна вирішила інакше", — сказала Наталія.

Керівниця центру додала, що через уламки вибитих вікон у двох стайнях травмувалися кілька тварин, однак без серйозних наслідків. За словами Наталії, на сусідній страусовій фермі теля відкинуло на паркан ударною хвилею, тварина зараз перебуває в критичному стані.

"Ця війна не минає безслідно. Вона калічить не лише людей. Вона б'є по всьому живому", — написала Наталія Попова.

Масована атака РФ 23 червня: деталі

Під час масованої нічної атаки ЗС РФ на Київ і область 23 червня під ударом були 7 районів росіяни запускали дрони типу "Шахед" і балістичні ракети. У Шевченківському районі був зруйнований під'їзд багатоповерхівки.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що під час масованої атаки по Києву били три сотні "Шахедів" і 16 ракет. На вечір 23 червня було відомо про шістьох убитих росіянами людей в столиці та одного — у Білій Церкві Київської області.

Нагадаємо, 23 червня ЗМІ публікували інтерв'ю з чоловіком, який сам вибрався з-під завалів будинку у Шевченківському районі Києва після удару ЗС РФ.