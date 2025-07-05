Четырехдневная рабочая неделя в Украине: Гетманцев назвал условия перехода (видео)

В Украине могут узаконить четырехдневную рабочую неделю, если работодатель и трудовой коллектив достигнут компромисса по условиям труда. При этом такая опция возможна даже во время военного положения в стране.

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Украина рассматривает возможность официального перехода на четырехдневную рабочую неделю, но решение должно приниматься по согласованию между бизнесом и сотрудниками. Об этом в эфире Новости.LIVE рассказал народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев о четырехдневной рабочей неделе (смотреть с 22:20)

Парламентарий обозначил два основных сценария. Первый предусматривает сохранение нынешней 40‑часовой нормы, распределив ее на четыре рабочих дня вместо пяти. Второй предполагает «опционную» модель: продолжительность недели и суточный график оговариваются индивидуально между работодателем и работником.

“На период войны это нельзя делать обязательным, все же работодатель должен решить этот вопрос вместе с трудовым коллективом. Но предоставить такую опцию и возможность, чтобы работодатель и сотрудник смогли договориться о таком режиме работы, я бы на такое пошел”, — отметил Гетманцев.

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Нардеп добавил, что такая система работает уже в некоторых европейских странах, в частности, в Бельгии и Ирландии. Такой вариант рассматривают и в Польше, но пока только в виде эксперимента.

“На мой взгляд, это можно принять и на период военного времени, если на это будет воля бизнеса и людей. Думаю, они достаточно взрослые, чтобы решить это самостоятельно”, — подчеркнул депутат.

Напомним, в последние годы идея четырехдневной рабочей недели активно обсуждается во многих странах. В этой связи Фокус выяснял, какие европейские государства пошли по пути сокращения трудовой недели.

Ранее сообщалось, что в Украине родители ребенка до 14 лет, который учится дистанционно, смогут перейти на надомную или дистанционную работу при условии согласования с работодателем. В апреле соответствующий документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.