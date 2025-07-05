Чотириденний робочий тиждень в Україні: Гетманцев назвав умови переходу (відео)

В Україні можуть узаконити чотириденний робочий тиждень, якщо роботодавець і трудовий колектив досягнуть компромісу щодо умов праці. При цьому така опція можлива навіть під час воєнного стану в країні.

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Україна розглядає можливість офіційного переходу на чотириденний робочий тиждень, але рішення має ухвалюватися за погодженням між бізнесом і співробітниками. Про це в ефірі Новости.LIVE розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев про чотириденний робочий тиждень (дивитися з 22:20)

Парламентарій окреслив два основні сценарії. Перший передбачає збереження нинішньої 40-годинної норми, розподіливши її на чотири робочі дні замість п'яти. Другий передбачає "опціонну" модель: тривалість тижня і добовий графік обумовлюються індивідуально між роботодавцем і працівником.

"На період війни це не можна робити обов'язковим, все ж таки роботодавець має вирішити це питання разом із трудовим колективом. Але надати таку опцію і можливість, щоб роботодавець і співробітник змогли домовитися про такий режим роботи, я б на таке пішов", — зазначив Гетманцев.

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Нардеп додав, що така система працює вже в деяких європейських країнах, зокрема в Бельгії та Ірландії. Такий варіант розглядають і в Польщі, але поки що тільки у вигляді експерименту.

"На мій погляд, це можна ухвалити і на період воєнного часу, якщо на це буде воля бізнесу і людей. Думаю, вони достатньо дорослі, щоб вирішити це самостійно", — підкреслив депутат.

Нагадаємо, в останні роки ідея чотириденного робочого тижня активно обговорюється в багатьох країнах. У зв'язку з цим Фокус з'ясовував, які європейські держави пішли шляхом скорочення трудового тижня.

Раніше повідомлялося, що в Україні батьки дитини до 14 років, яка навчається дистанційно, зможуть перейти на надомну або дистанційну роботу за умови погодження з роботодавцем. У квітні відповідний документ підписав президент України Володимир Зеленський.