На Буковине растет заболеваемость коронавирусом: обнаружили новый штамм

На Буковине зафиксировали новый штамм коронавируса Stratus, который распространяется быстрее предыдущих вариантов. Медики призывают людей из групп риска быть осторожными и своевременно вакцинироваться.

Related video

По информации Черновицкого областного совета, новый штамм подтвердила генеральный директор областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Гопко. Она отметила, что для этого субварианта характерно быстрое распространение, поэтому количество больных может расти.

Медики отмечают, что COVID-19 может протекать с осложнениями у групп риска: пожилых людей, беременных, лиц с ожирением и сопутствующими заболеваниями. В случае первых симптомов специалисты рекомендуют оставаться дома и самоизолироваться, чтобы не подвергать опасности окружающих.

Публикация Черновицкого областного совета в Facebook Фото: Скриншот

На прошлой неделе на Буковине зарегистрировали 23 случая коронавируса, среди которых шестеро детей. Для сравнения, неделей ранее было зафиксировано лишь четыре случая.

В центре контроля отмечают, что главной защитой от тяжелого течения болезни остается вакцинация. Прививки особенно рекомендованы людям из групп риска. Вакцинация против COVID-19 в Украине является бесплатной и доступна через семейных врачей.

Новая волна COVID-19 в Украине: что известно о распространении болезни

В общем, за две недели августа от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 человек в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях и Киеве. В Минздраве подчеркивают важность вакцинации, особенно для людей из групп риска.

В частности, на прошлой неделе в Украине зарегистрировали более 3,5 тысячи случаев COVID-19 — это втрое больше, чем неделей ранее.

Более того, во Львовской области недавно умер 60-летний мужчина с сопутствующими заболеваниями, которые осложнили течение болезни. Медики ожидают подтверждения от киевских специалистов, чтобы определить, какой именно штамм циркулирует в регионе.

Также Фокус писал, что, по данным врачей, новый вариант XFG относится к респираторной группе заболеваний и преимущественно поражает верхние дыхательные пути. Его симптомы часто похожи на обычное ОРВИ: слабость, насморк, повышенная температура, заложенность носа и боль в горле.