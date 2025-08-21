На Буковині зростає захворюваність на коронавірус: виявили новий штам

На Буковині зафіксували новий штам коронавірусу Stratus, який поширюється швидше за попередні варіанти. Медики закликають людей із груп ризику бути обережними та своєчасно вакцинуватися.

За інформацією Чернівецької обласної ради, новий штам підтвердила генеральна директорка обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталя Гопко. Вона зазначила, що для цього субваріанту характерне швидке поширення, тож кількість хворих може зростати.

Медики наголошують, що COVID-19 може перебігати з ускладненнями у груп ризику: літніх людей, вагітних, осіб з ожирінням та супутніми захворюваннями. У випадку перших симптомів фахівці рекомендують залишатися вдома та самоізолюватися, аби не наражати на небезпеку оточення.

Публікація Чернівецької обласної ради у Facebook Фото: Скриншот

Минулого тижня на Буковині зареєстрували 23 випадки коронавірусу, серед яких шестеро дітей. Для порівняння, тижнем раніше було зафіксовано лише чотири випадки.

У центрі контролю наголошують, що головним захистом від тяжкого перебігу хвороби залишається вакцинація. Щеплення особливо рекомендоване людям із груп ризику. Вакцинація проти COVID-19 в Україні є безкоштовною та доступна через сімейних лікарів.

Нова хвиля COVID-19 в Україні: що відомо про поширення хвороби

Загалом, за два тижні серпня від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 10 людей у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях та Києві. У МОЗ наголошують на важливості вакцинації, особливо для людей із груп ризику.

Зокрема, минулого тижня в Україні зареєстрували понад 3,5 тисячі випадків COVID-19 — це утричі більше, ніж тижнем раніше.

Ба більше, у Львівській області нещодавно помер 60-річний чоловік із супутніми захворюваннями, що ускладнили перебіг хвороби. Медики очікують підтвердження від київських спеціалістів, аби визначити, який саме штам циркулює в регіоні.

Також Фокус писав, що, за даними лікарів, новий варіант XFG належить до респіраторної групи захворювань і переважно уражає верхні дихальні шляхи. Його симптоми часто схожі на звичайне ГРВІ: слабкість, нежить, підвищена температура, закладеність носа та біль у горлі.