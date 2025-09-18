"В войну герои на фронте": Безуглая не голосовала за присвоение Парубию звания Героя Украины

18 сентября Верховная Рада проголосовала за запрос к президенту о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины посмертно. Однако народный депутат Марьяна Безуглая воздержалась от голосования, объяснив, что считает такую инициативу неуместной и политически мотивированной.

По информации из ее телеграмм-канала, Безуглая отметила, что не участвовала в голосовании за петицию Верховной Рады о присвоении Парубию звания Героя Украины. Она подчеркнула, что к покойному относится уважительно, признавая его государственную деятельность, однако считает, что сейчас давать это звание — это скорее политический ход, а настоящие герои сейчас на фронте.

"Я не голосовала за петицию ВРУ, чтобы Андрею Парубию присвоили звание Героя Украины. Не отношусь к покойному плохо, он был настоящим государственным деятелем с различными этапами и поступками, но сейчас давать ему Героя — неуместная политтехнология. В войну герои на фронте. P.S. Возможно, через некоторое время, когда события настоящего станут историей с осмыслением и анализом", — говорится в ее заметке.

Напомним, что, по данным нардепа от партии "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко, сегодня во время заседания Верховная Рада поддержала запрос к президенту о присвоении Андрею Парубию звания Героя Украины посмертно. За соответствующее решение проголосовали 230 депутатов. Также эту информацию подтвердил депутат партии "Голос" Ярослав Железняк.

Убийство Андрея Парубия — ключевые моменты

30 августа во Львове бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий погиб после того, как в него около восьми раз выстрелил мужчина, переодетый в форму курьера службы доставки. От полученных ранений политик скончался на месте.

Впоследствии следствие установило, что подозреваемым в убийстве является львовянин Михаил Сцельников. Во время судебного заседания он признал свою вину и объяснил, что действовали из мотива личной мести украинской власти за гибель своего сына, который служил в разведке 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". В то же время мужчина категорически отрицает любую связь с российскими спецслужбами или получение от них какого-либо давления.

Кроме этого, руководитель Львовской областной прокуратуры добавил, что после совершения преступления подозреваемый пытался скрыть улики: он поехал в лес, сжег одежду, разобрал велосипед, на котором передвигался по городу, и пытался его утопить, однако эта попытка оказалась неудачной.

Фокус писал, что после гибели Андрея Парубия Центральная избирательная комиссия 18 сентября признала Татьяну Черновол избранным народным депутатом вместо него. Она занимала следующее место в партийном списке "Европейской Солидарности".

Также во время одного из заседаний Верховной Рады народный депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко предложил переименовать улицу Банковую в Киеве в честь погибшего нардепа Андрея Парубия.