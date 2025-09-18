"У війну герої на фронті": Безугла не голосувала за присвоєння Парубію звання Героя України

18 вересня Верховна Рада проголосувала за запит до президента щодо присвоєння Андрію Парубію звання Героя України посмертно. Однак народна депутатка Мар’яна Безугла утрималася від голосування, пояснивши, що вважає таку ініціативу недоречною та політично мотивованою.

Related video

За інформацією з її телеграм-каналу, Безугла зазначила, що не брала участі у голосуванні за петицію Верховної Ради щодо присвоєння Парубію звання Героя України. Вона підкреслила, що до покійного ставиться шанобливо, визнаючи його державницьку діяльність, однак вважає, що нині давати це звання — це радше політичний хід, а справжні герої зараз на фронті.

"Я не голосувала за петицію ВРУ, аби Андрію Парубію присвоїли звання Героя України. Не ставлюсь до покійного погано, він був справжнім державним діячем з різними етапами і вчинками, але зараз давати йому Героя — недоречна політтехнологія. У війну герої на фронті. P.S. Можливо, через деякий час, коли події сьогодення стануть історією з осмисленням та аналізом", — йдеться в її дописі.

Публікація Мар'яни Безуглої в Telegram Фото: Скриншот

Нагадаємо, що, за даними нардепа від партії "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренка, сьогодні під час засідання Верховна Рада підтримала запит до президента щодо присвоєння Андрію Парубію звання Героя України посмертно. За відповідне рішення проголосували 230 депутатів. Також цю інформацію підтвердив депутат партії "Голос" Ярослав Железняк.

Публікація Ярослава Железняка в Telegram Фото: Скриншот

Убивство Андрія Парубія — ключові моменти

30 серпня у Львові колишній голова Верховної Ради Андрій Парубій загинув після того, як у нього близько восьми разів вистрелив чоловік, переодягнений у форму кур’єра служби доставки. Від отриманих поранень політик помер на місці.

Згодом слідство встановило, що підозрюваним у вбивстві є львів’янин Михайло Сцельніков. Під час судового засідання він визнав свою провину та пояснив, що діяли з мотиву особистої помсти українській владі за загибель свого сина, який служив у розвідці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Водночас чоловік категорично заперечив будь-який зв’язок із російськими спецслужбами або отримання від них будь-якого тиску.

Окрім цього, керівник Львівської обласної прокуратури додав, що після скоєння злочину підозрюваний намагався приховати докази: він поїхав у ліс, спалив одяг, розібрав велосипед, на якому пересувався містом, та намагався його втопити, проте ця спроба виявилася невдалою.

Фокус писав, що після загибелі Андрія Парубія Центральна виборча комісія 18 вересня визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою замість нього. Вона займала наступне місце у партійному списку "Європейської Солідарності".

Також під час одного із засідань Верховної Ради народний депутат від партії "Слуга народу" Микола Тищенко запропонував перейменувати вулицю Банкову в Києві на честь загиблого нардепа Андрія Парубія.