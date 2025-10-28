Разрушенный подъезд, раненые и поиски человека под завалами: что известно о взрыве в Хмельницком (фото)

В Хмельницком сегодня, 28 октября, около 15:00 произошел мощный взрыв в шестиэтажном многоквартирном доме на улице Тернопольской, 34/2. В результате инцидента частично разрушены три этажа углового подъезда, еще ряд квартир получил серьезные повреждения, а под завалами, вероятно, может находиться человек.

Фокус собрал все, что сейчас известно о взрыве в Хмельницком, его возможных причинах, последствиях для жителей, работе спасателей и экстренных служб, а также комментарии властей и свидетелей происшествия.

Обстоятельства взрыва и первые сообщения

По предварительным данным, причиной взрыва в многоэтажном доме в Хмельницком стала утечка и возгорание бытового газа. В частности, по состоянию на 15:30 было известно, что в результате взрыва разрушены три этажа с угловой стороны дома, обломки конструкций разлетелись вокруг, а соседи услышали очень сильный удар.

На месте работали спасатели, полиция и коммунальные службы. Кроме этого, прибыли три бригады скорой помощи. Тогда же информацию о пострадавших уточняли, однако власти не исключают, что под завалами могут быть люди.

Очевидцы рассказывают, что взрыв был такой силы, что его спутали с ударом дрона. В соцсетях активно публикуют фото и видео последствий — видны значительные разрушения и поврежденные квартиры.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил, что взрыв не связан с военными действиями. По его словам, основная версия — авария из-за газа. Часть дома серьезно повреждена, по состоянию на 16:00 продолжался разбор завалов и оценка состояния конструкций. Кроме этого, решается вопрос возможного отселения жильцов и дальнейшей безопасности здания.

Последствия для дома и жильцов

Впоследствии начали появляться обновленные данные по этому инциденту. По состоянию на около 17:00 в Хмельницком продолжался разбор завалов в доме на улице Тернопольской. Власти сообщали, что может возникнуть необходимость отселить жителей 18 квартир, ведь повреждения конструкций оказались значительными.

На месте работали спасатели, медики, газовая служба, полиция, волонтеры Красного Креста и психологи ГСЧС. Коммунальщики перекрыли газ и занимались восстановлением электро- и водоснабжения в соседних подъездах, которые разрушений не претерпели.

За медицинской помощью тогда обратились два человека: у 12-летнего ребенка зафиксировали острую реакцию на стресс, а мужчина получил порез ноги. В то же время в ГСЧС уточняли, что всего пострадали пять человек, среди них ребенок. Частично были разрушены девять квартир и еще пятнадцать — повреждены. Также существовало подозрение, что под завалами может оставаться человек.

Вблизи развернули "Пункт несокрушимости" и отдельное пространство для оказания психологической помощи жителям.

Заместитель городского головы отмечал, что часть квартир в поврежденном подъезде непригодна к проживанию и требует серьезных восстановительных работ. Для людей готовили варианты временного переселения.

Поиск пострадавших и версии взрыва

Около 19:00 ситуация на месте взрыва продолжала разворачиваться. Спасатели и в дальнейшем разбирали завалы в разрушенном подъезде шестиэтажного дома на Тернопольской. Кроме этого, под обломками ищут одну из жительниц — женщину, которая на момент взрыва была в квартире вместе с мужем. Сам мужчина оказался на улице, вероятно, его взрывной волной выбросило из помещения. Он не пострадал, однако с его женой до сих пор нет связи.

Предварительную версию о взрыве бытового газа сейчас пересматривают. По словам заместителя городского головы Василия Новачка, после обследования места происшествия специалисты газовой службы выразили сомнения относительно того, что именно утечка газа стала причиной инцидента. Причины взрыва уточняются, и официального заключения пока нет.

Дом получил критические повреждения. Есть риск дальнейшего обвала, поэтому территория ограждена, на месте работают спасатели, коммунальные службы и специалисты ГСЧС, которые пытаются как можно быстрее устранить опасные конструкции. Параллельно коммунальщики занимаются восстановлением света и воды в других трех подъездах, оставшихся пригодными для проживания.

Зато полиция открыла уголовное производство по факту инцидента по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса — нарушение требований пожарной или техногенной безопасности.

Местные жители рассказывают, что после взрыва дом охватило густо-песчаное облако пыли, люди выбегали во двор в панике, пытаясь понять, что произошло.

Реакция властей и дальнейшие действия

Кроме этого в комментарии Общественному заместитель городского головы Василий Новачок рассказал, что комиссия работает над отселением жителей и поиском временного жилья, ведь часть квартир не подлежит ремонту. Коммунальщики обеспечивают свет и воду в неповрежденных подъездах, на месте работает техника для разбора завалов.

В то же время начальник Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что продолжается поиск женщины 1973 года рождения, связи с которой пока нет. Предварительно 32 человека будут нуждаться во временном переселении, город готов предоставить им приют. Версия взрыва газа окончательно не подтверждена, рассматриваются другие возможные причины инцидента.

