Зруйнований під'їзд, поранені та пошуки людини під завалами: що відомо про вибух у Хмельницькому (фото)

У Хмельницькому сьогодні, 28 жовтня, близько 15:00 стався потужний вибух у шестиповерховому багатоквартирному будинку на вулиці Тернопільській, 34/2. Внаслідок інциденту частково зруйновано три поверхи кутового під’їзду, ще низка квартир отримала серйозні пошкодження, а під завалами, ймовірно, може перебувати людина.

Фокус зібрав усе, що наразі відомо про вибух у Хмельницькому, його можливі причини, наслідки для мешканців, роботу рятувальників та екстрених служб, а також коментарі влади та свідків події.

Обставини вибуху та перші повідомлення

За попередніми даними, причиною вибуху у багатоповерховому будинку в Хмельницькому став витік та займання побутового газу. Зокрема, станом на 15:30 було відомо, що внаслідок вибуху зруйновано три поверхи з кутового боку будинку, уламки конструкцій розлетілися навколо, а сусіди почули дуже сильний удар.

На місці працювали рятувальники, поліція та комунальні служби. Окрім цього, прибули три бригади швидкої допомоги. Тоді ж інформацію про постраждалих уточнювали, однак влада не виключає, що під завалами можуть бути люди.

Очевидці розповідають, що вибух був такої сили, що його сплутали з ударом дрона. У соцмережах активно публікують фото та відео наслідків — видно значні руйнування і пошкоджені квартири.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин підтвердив, що вибух не пов’язаний із військовими діями. За його словами, основна версія — аварія через газ. Частина будинку серйозно пошкоджена, станом на 16:00 тривав розбір завалів і оцінка стану конструкцій. Окрім цього, вирішується питання можливого відселення мешканців і подальшої безпеки будівлі.

Наслідки для будинку та мешканців

Згодом почали з’являтися оновлені дані щодо цього інциденту. Станом на близько 17:00 у Хмельницькому продовжувався розбір завалів у будинку на вулиці Тернопільській. Влада повідомляла, що може виникнути потреба відселити мешканців 18 квартир, адже пошкодження конструкцій виявилися значними.

На місці працювали рятувальники, медики, газова служба, поліція, волонтери Червоного Хреста та психологи ДСНС. Комунальники перекрили газ і займалися відновленням електро- та водопостачання в сусідніх під’їздах, які руйнувань не зазнали.

За медичною допомогою тоді звернулися двоє людей: у 12-річної дитини зафіксували гостру реакцію на стрес, а чоловік отримав поріз ноги. Водночас у ДСНС уточнювали, що загалом постраждали п’ятеро осіб, серед них дитина. Частково було зруйновано дев’ять квартир і ще п’ятнадцять — пошкоджено. Також існувала підозра, що під завалами може залишатися людина.

Поблизу розгорнули "Пункт незламності" та окремий простір для надання психологічної допомоги мешканцям.

Заступник міського голови зазначав, що частина квартир у пошкодженому під’їзді непридатна до проживання та потребує серйозних відновлювальних робіт. Для людей готували варіанти тимчасового переселення.

Пошук постраждалих та версії вибуху

Близько на 19:00 ситуація на місці вибуху продовжувала розгортатися. Рятувальники та надалі розбирали завали у зруйнованому під’їзді шестиповерхового будинку на Тернопільській. Окрім цього, під уламками шукають одну з мешканок — жінку, яка на момент вибуху була у квартирі разом із чоловіком. Сам чоловік опинився на вулиці, ймовірно, його вибуховою хвилею викинуло із приміщення. Він не постраждав, однак із його дружиною досі немає зв’язку.

Попередню версію про вибух побутового газу наразі переглядають. За словами заступника міського голови Василя Новачка, після обстеження місця події фахівці газової служби висловили сумніви щодо того, що саме витік газу став причиною інциденту. Причини вибуху уточнюються, і офіційного висновку поки немає.

Будинок отримав критичні пошкодження. Є ризик подальшого обвалу, тому територія огороджена, на місці працюють рятувальники, комунальні служби та фахівці ДСНС, які намагаються якнайшвидше усунути небезпечні конструкції. Паралельно комунальники займаються відновленням світла та води в інших трьох під’їздах, що залишилися придатними для проживання.

Натомість поліція відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу — порушення вимог пожежної або техногенної безпеки.

Місцеві мешканці розповідають, що після вибуху будинок охопила густо-піщана хмара пилу, люди вибігали у двір у паніці, намагаючись зрозуміти, що сталося.

Реакція влади та подальші дії

Окрім цього у коментарі Суспільному заступник міського голови Василь Новачок розповів, що комісія працює над відселенням мешканців і пошуком тимчасового житла, адже частина квартир не підлягає ремонту. Комунальники забезпечують світло та воду у непошкоджених під’їздах, на місці працює техніка для розбору завалів.

Водночас начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що триває пошук жінки 1973 року народження, зв’язку з якою наразі немає. Попередньо 32 людини потребуватимуть тимчасового переселення, місто готове надати їм прихисток. Версія вибуху газу остаточно не підтверджена, розглядають інші можливі причини інциденту.

