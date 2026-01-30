"Люди на верхних этажах будут замерзать насмерть": ситуация в Киеве критическая, — Reuters

Ситуация в энергосистеме Украины критическая — все энергетические станции страны были повреждены или разрушены полностью. При этом в Киеве люди замерзают, и ситуация может ухудшиться.

Для покрытия энергетических потребностей Украине нужно около 675 миллионов евро. Об этом шла речь в презентации, которую предоставили иностранным дипломатам в Киеве, с которой ознакомилось издание Reuters.

В материале отмечается, что температура домах киевлян падает до 7 градусов из-за длительного отсутствия электроэнергии. Также бывают перебои с водоснабжением.

На следующей неделе ожидается очередной период морозов — температура может опуститься ниже -20.

По словам директора по адвокации организации "Razom for Ukraine" Николая Мурского, в Киеве готовятся к тому, что люди могут замерзать насмерть в своих домах.

"Они готовятся к тому, что люди на верхних этажах многоквартирных домов замерзнут насмерть. Они готовятся забирать тела. Это чрезвычайно мрачно", — рассказал Мурский в комментарии, не уточняя, кто готовится к этому — власть или местное население.

В Украине прогнозируют морозы на 1-3 февраля

Ранее в ГСЧС предупредили о красном уровне опасности на 1-3 февраля из-за грядущих морозов. По данным спасателей, холоднее всего будет в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, где морозы ожидаются от -20 до -27. В Киеве температура будет составлять -20 -25 градусов.

Это подтверждают и другие синоптики. В частности Наталка Диденко сообщила, что 1-4 февраля предполагается пик морозов, которые могут составлять в ночные часы -20-28 градусов и местами ниже. Кроме того, эколог Александр Соколенко предупредил, что в ближайшие дни в Украину снова вернутся сильные морозы, и в некоторых регионах, в частности в столице, температура может опуститься до -27. А по прогнозам Укргидрометцентра, температура может достигать -30 в Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее между Украиной и Россией было заключено энергетическое перемирие: по словам Дональда Трампа, он попросил Путина не атаковать Украину в течение недели, а тот согласился.

Впоследствии пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что Россия согласилась не обстреливать Украину до 1 февраля.