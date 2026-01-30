"Люди на верхніх поверхах замерзатимуть на смерть": ситуація в Києві критична, — Reuters
Ситуація в енергосистемі України критична — всі енергетичні станції країни були пошкоджені або зруйновані повністю. Водночас у Києві люди замерзають, і ситуація може погіршитися.
Для покриття енергетичних потреб Україні потрібно близько 675 мільйонів євро. Про це йшлося в презентації, яку надали іноземним дипломатам у Києві, з якою ознайомилося видання Reuters.
У матеріалі наголошують, що температура будинках киян падає до 7 градусів через тривалу відсутність електроенергії. Також бувають перебої з водопостачанням.
Наступного тижня очікується черговий період морозів — температура може опуститися нижче ніж -20.
За словами директора з адвокації організації "Razom for Ukraine" Миколи Мурського, у Києві готуються до того, що люди можуть замерзати на смерть у своїх будинках.
"Вони готуються до того, що люди на верхніх поверхах багатоквартирних будинків замерзнуть на смерть. Вони готуються забирати тіла. Це надзвичайно похмуро", — розповів Мурський у коментарі, не уточнюючи, хто готується до цього — влада чи місцеве населення.
В Україні прогнозують морози на 1-3 лютого
Раніше в ДСНС попередили про червоний рівень небезпеки на 1-3 лютого через прийдешні морози. За даними рятувальників, найхолодніше буде в Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, де морози очікуються від -20 до -27. У Києві температура складатиме -20 -25 градусів.
Це підтверджують і інші синоптики. Зокрема Наталка Діденко повідомила, що 1-4 лютого передбачається пік морозів, які можуть становити у нічні години -20-28 градусів і подекуди нижче. Крім того, еколог Олександр Соколенко попередив, що найближчими днями в Україну знову повернуться сильні морози, і в деяких регіонах, зокрема в столиці, температура може опуститися до -27. А за прогнозами Укргідрометцентру, температура може сягати -30 у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.
Раніше між Україною та Росією було укладене енергетичне перемир'я: за словами Дональда Трампа, він попросив Путіна не атакувати Україну впродовж тижня, а той погодився.
Згодом речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков пояснив, що Росія погодилася не обстрілювати Україну до 1 лютого.