"Бу! Люблю НАБУ": Юлия Тимошенко в День влюбленных распространила неожиданную валентинку (фото)

Лидер фракции "Батькивщина" 14 февраля, в День влюбленных, распространила в социальных сетях праздничную открытку с упоминанием о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

На валентинке изображен спецназовец в форме, на которой красуется большими буквами текст "НАБУ". Соответствующую картинку ко Дню святого Валентина Тимошенко обнародовала вечером на своей странице в Facebook.

Спецназовец на валентинке держит в руках документы, на которых написано "Дело". Впереди него изображена сама Юлия Тимошенко, которая улыбается и сформировала пальцами сердце. Сама открытка дополнена текстом: "Бу! Люблю НАБУ".

Скриншот | сообщение, которое распространила 14 февраля Юлия Тимошенко в Facebook

В заметке к валентинке Юлия Тимошенко также преодолевала текст со словами поздравления ко Дню влюбленных:

"Любовь — это когда к тебе приходят вечером, и не отпускают до утра. С Днем влюбленных, дорогие мои! Любите! Потому что любовь спасет этот мир", — написала нардеп.

Відео дня

Обвинения НАБУ в отношении Тимошенко: что известно

Стоит напомнить, что 13 января появилась информация об обысках НАБУ в офисе "Батькивщины". Вскоре нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что обыски проводятся у Юлии Тимошенко. Ее подозревали в предложении взятки народным депутатам.

Впоследствии депутат получила подозрение и заявила об "абсурдных обвинениях". 16 января суд избрал меру пресечения для Юлии Тимошенко, объявив залог в размере более 33 миллионов гривен.

23 января за народного депутата внесли залог в размере 33 миллиона 280 тысяч гривен.

Через несколько дней, 26 января, суд смягчил меру пресечения Тимошенко. Ей разрешили выезжать за пределы Киевской области и сняли запрет на общение с 66 парламентариями.

Напомним, в конце января "Украинская правда" писала, что Тимошенко хочет восстановить авторитет "Батькивщины", однако ее ожидают финансовые вызовы.