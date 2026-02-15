"Бу! Люблю НАБУ": Юлія Тимошенко у День закоханих поширила несподівану валентинку (фото)
Лідерка фракції "Батьківщина" 14 лютого, у День закоханих, поширила у соціальних мережах святкову листівку зі згадкою про Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
На валентинці зображено спецпризначенця у формі, на якій красується великими літерами текст "НАБУ". Відповідну картинку до Дня святого Валентина Тимошенко оприлюднила увечері на своїй сторінці у Facebook.
Спецпризначенець на валентинці тримає у руках документи, на яких написано "Справа". Попереду нього зображена сама Юлія Тимошенко, яка усміхається та сформувала пальцями серце. Сама листівка доповнена текстом: "Бу! Люблю НАБУ".
У дописі до валентинки Юлія Тимошенко також долала текст зі словами привітання до Дня закоханих:
"Кохання — це коли до тебе приходять ввечері, і не відпускають до ранку. З Днем закоханих, дорогі мої! Кохайте! Бо кохання врятує цей світ", — написала нардепка.
Звинувачення НАБУ щодо Тимошенко: що відомо
Варто нагадати, що 13 січня з'явилася інформація про обшуки НАБУ в офісі "Батьківщини". Невдовзі нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що обшуки проводяться у Юлії Тимошенко. Її підозрювали у пропозиції хабаря народним депутатам.
Згодом депутатка отримала підозру та заявила про "абсурдні звинувачення". 16 січня суд обрав запобіжний захід для Юлії Тимошенко, оголосивши заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень.
23 січня за народну депутатку внесли заставу у розмірі 33 мільйони 280 тисяч гривень.
Через кілька днів, 26 січня, суд пом'якшив запобіжний захід Тимошенко. Їй дозволили виїжджати за межі Київської області та зняли заборону на спілкування з 66 парламентарями.
Нагадаємо, наприкінці січня "Українська правда" писала, що Тимошенко хоче відновити авторитет "Батьківщини", однак її очікують фінансові виклики.