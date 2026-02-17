24-летний нападающий футбольного клуба "Колос" ударил военного ТЦК и СП. В территориальном центре комплектации в ответ предложили ему присоединиться к десантно-штурмовым войскам, не дожидаясь мобилизации.

В своем посте в Facebook Киевский областной ТЦК и СП отметили, что Колесник первый напал на военнослужащего ТЦК.

"Футболист решил, что поскольку он еще не достиг призывного возраста, то ему разрешено все и даже бить военных ТЦК, которые выполняют важные задачи по комплектации войска, чтобы наши подразделения, защищающие Украину, не испытывали дефицита личного состава", — написали там.

В посте также отметили, что Колесник хвастался фактом избиения военнослужащего на своей странице в Instagram, где также хвастается своей беззаботной жизнью.

Отдельно в ТЦК вспомнили, что Колесник не смог попасть в первую команду ФК "Колос", однако имеет прекрасную антропометрию.

"Нападающий второй команды "Колоса" вполне подходит для десантно-штурмовых войск. А почему бы парню не пойти на контракт, не дожидаясь мобилизации и наступления призывного возраста, чтобы выплеснуть свою ярость в борьбе с врагом?" — спросили в ТЦК.

Избиение футболистом военного — что известно

Инцидент с дракой Даниила Колесника и военного произошел сегодня. На видео, которое опубликовал, а затем удалил футболист, Колесник ударил в лицо военного ТЦК.

Впоследствии в "Колосе" сообщили, что уволят футболиста из второй команды.

Колесник сражался с россиянами в 2023 году

Предыдущий конфликт с участием футболиста произошел в 2023 году. Тогда в турецком отеле между российскими и украинскими футболистами произошла драка. Россияне утверждали, что именно несколько футболистов из Украины начали интересоваться у россиян, почему они не выходят на митинги и не протестуют против преступной политики Кремля. Сначала в инцидент вмешались сотрудники отеля и драки удалось избежать, однако позже спортсмены столкнулись в лифте, что привело к массовой стычке.

Впоследствии появилась информация, что один из футболистов "Шинника", который, возможно, был в состоянии алкогольного опьянения, начал хамить сотруднице отеля, и именно Даниил Колесник вступился за нее. После чего россиянин позвал других членов своей команды, и они начали провоцировать футболистов "Миная" на драку.

Впоследствии в "Минае" сообщили, что россияне продолжали драться между собой даже после того, как футболисты "Миная" разошлись по своим номерам.