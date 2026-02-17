Запропонували піти в ДШВ: у ТЦК відреагували на побиття футболістом військовослужбовця

24-річний нападник футбольного клубу "Колос" ударив військового ТЦК та СП. У територіальному центрі комплектації у відповідь запропонували йому долучитися до десантно-штурмових військ, не чекаючи мобілізації.

У своєму пості в Facebook Київський обласний ТЦК та СП наголосили, що Колесник перший напав на військовослужбовця ТЦК.

"Футболіст вирішив, що оскільки він ще не досягнув призовного віку, то йому дозволено усе і навіть бити військових ТЦК, які виконують важливі завдання з комплектації війська, Аби наші підрозділи, що боронять Україну, не відчували дефіциту особового складу", — написали там.

У пості також наголосили, що Колесник вихвалявся фактом побиття військовослужбовця на своїй сторінці в Instagram, де також хизується своїм безтурботним життям.

Окремо у ТЦК згадали, що Колесник не зміг потрапити до першої команди ФК "Колос", однак має чудову антропометрію.

"Нападник другої команди "Колоса" цілком підходить для десантно-штурмових військ. А чому б хлопцю не піти на контракт, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку, аби виплеснути свою лють у боротьбі з ворогом?" — запитали в ТЦК.

Побиття футболістом військового — що відомо

Інцидент з бійкою Данила Колесника та військового стався сьогодні. На відео, яке опублікував, а потім видалив футболіст, Колесник вдарив в обличчя військового ТЦК.

Згодом у "Колосі" повідомили, що звільнять футболіста з другої команди.

Колесник бився з росіянами в 2023 році

Попередній конфлікт за участі футболіста стався у 2023 році. Тоді у турецькому готелі між російськими та українськими футболістами сталася бійка. Росіяни переконували, що саме кілька футболістів з України почали цікавитись у росіян, чому вони не виходять на мітинги та не протестують проти злочинної політики Кремля. Спочатку в інцидент втрутилися співробітники готелю і бійки вдалося уникнути, проте пізніше спортсмени стикнулися в ліфті, що призвело до масової сутички.

Згодом з'явилася інформація, що один із футболістів "Шинника", який, можливо, був у стані алкогольного сп'яніння, почав хамити співробітниці готелю, і саме Данило Колесник заступився за неї. Після чого росіянин покликав інших членів своєї команди, і вони почали провокувати футболістів "Минаю" на бійку.

Згодом у "Минаї" повідомили, що росіяни продовжували битися між собою навіть після того, як футболісти "Минаю" розійшлися по своїх номерах.