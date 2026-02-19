Новая волна атак: над территорией САП заметили неизвестный беспилотник, — УП

Недавно среди ночи над территорией Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) зафиксировали беспилотник неизвестного происхождения.

На место, где обнаружили дрон, вызвали полицейских, которые устанавливают обстоятельства и принадлежность неизвестного БпЛА. Об этом "Украинской правде" рассказали источники в одном из силовых ведомств.

Издание пишет, что инцидент произошел на фоне начала новой волны атак на украинские антикоррупционные органы.

Во время публичного отчета о проделанной работе глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос сообщил, что попытки давления на органы продолжаются. Чиновник раскрыл подробности о еще одном инциденте, когда у руководительницы группы детективов, расследующих преступления в оборонной сфере, нашли подслушивающий аппарат в доме. И хотя другие обстоятельства случая не разгласили, подобная операция, вероятно, состоялась не без участия спецслужб, говорится в материале.

Издание также пишет, что на фоне этого в Telegram-каналах поднялась новая волна негатива в отношении НАБУ и САП, когда антикоррупционные органы пытаются обвинить в коррупции и неэффективности работы, как это было летом 2025 года. Тогда вокруг НАБУ и САП разгорелся скандал из-за попытки ограничить независимость органов.

"Только за период 12-26 января 2026 года в соцсетях зафиксировано 238 публикаций с негативной тональностью", — говорится в публикации.

Большинство таких "новостей" распространяют анонимные каналы, что может свидетельствовать об управляемом информационном воздействии.

Антикоррупционные органы уверяют: любые попытки влияния на них не влияют на работу НАБУ и САП и не замедляют работу учреждений. Некоторые расследовательские операции детективов, такие как "Мидас", перешли в другие юрисдикции, сотрудничающие с расследователями.

