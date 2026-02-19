Нова хвиля атак: над територією САП помітили невідомий безпілотник, — УП

Нещодавно серед ночі над територією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) зафіксували безпілотник невідомого походження.

На місце, де виявили дрон, викликали поліціянтів, які встановлюють обставини та приналежність невідомого БпЛА. Про це "Українській правді" розповіли джерела в одному із силових відомств.

Видання пише, що інцидент трапився на тлі початку нової хвилі атак на українські антикорупційні органи.

Під час публічного звітування про виконану роботу глава Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос повідомив, що спроби тиску на органи тривають. Посадовець розкрив подробиці про ще один інцидент, коли в очільниці групи детективів, які розслідують злочини в оборонній сфері, знайшли підслуховувальний апарат у помешканні. І хоча інші обставини випадку не розголосили, подібна операція, ймовірно, відбулася не без участі спецслужб, йдеться у матеріалі.

Видання також пише, що на тлі цього у Telegram-каналах підійнялася нова хвиля негативу щодо НАБУ і САП, коли антикорупційні органи намагаються звинуватити у корупції та неефективності роботи, як це було влітку 2025 року. Тоді довкола НАБУ і САП розгорівся скандал через спробу обмежити незалежність органів.

"Лише за період 12–26 січня 2026 року в соцмережах зафіксовано 238 публікацій із негативною тональністю", — йдеться у публікації.

Більшість таких "новин" поширюють анонімні канали, що може свідчити про керований інформаційний вплив.

Антикорупційні органи натомість запевняють: будь-які спроби впливу на них не впливають на роботу НАБУ і САП і не сповільнюють роботу установ. Деякі розслідувальні операції детективів, як-от "Мідас", перейшли в інші юрисдикції, що співпрацюють із розслідувачами.

