В Буче вечером прогремел сильный взрыв: воздушной тревоги объявлено не было, — соцсети

Поздно вечером 23 марта в Буче Киевской области прогремел сильный взрыв. Утром того же дня в Буче произошел теракт, в результате которого пострадали правоохранители.

Воздушной тревоги во время того, как произошел взрыв в городе вечером, объявлено не было. Об инциденте сообщили местные Telegram-каналы.

"В районе Бучи/Гостомеля, только что снова слышали сильный взрыв", — написали в пабликах Бучи около 22:20 часов.

Очевидцы отмечают, что взрыв был такой силы, как и сегодня утром, когда был совершен теракт. Официальной информации на момент публикации не поступало.

Теракт в Буче 23 марта: что известно

Утром в понедельник председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник рассказал, что в Буче произошел взрыв неизвестного предмета возле многоквартирного дома. Впоследствии на этой территории прогремел повторный взрыв, в результате которого пострадали двое правоохранителей.

Впоследствии в полиции Киевской области сообщили, что взрывы в Буче квалифицируют как теракт. Выяснилось, что повторный взрыв в городе произошел после того, как на место прибыли оперативные службы, которые обследовали территорию.

Днем Нацполиция рассказала, что подозреваемого в совершении теракта в Буче задержали. Злоумышленником оказался 21-летний местный житель. Как удалось выяснить правоохранителям, его завербовали российские спецслужбы через интернет.

Подозреваемый в совершении теракта в Буче 23 марта Фото: Нацполиция

Впоследствии начальник уголовного розыска Киевской области Андрей Кравчук в эфире "Новости Live" рассказал, что для вербовки россияне воспользовались популярной компьютерной игрой. Источники NV в правоохранительных органах уточнили, что речь может идти об игре World of Tanks. За каждый взрыв кураторы обещали ему 25 тысяч гривен.

