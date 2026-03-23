У Бучі ввечері пролунав сильний вибух: повітряної тривоги оголошено не було, — соцмережі

Пізно ввечері 23 березня у Бучі Київської області прогримів сильний вибух. Вранці того ж дня у Бучі стався теракт, внаслідок якого постраждали правоохоронці.

Повітряної тривоги під час того, як стався вибух у місті ввечері, оголошено не було. Про інцидент повідомили місцеві Telegram-канали.

"В районі Бучі/Гостомеля, щойно знову чули сильний вибух", — написали у пабліках Бучі близько 22:20 години.

Очевидці зазначають, що вибух був такої сили, як і сьогодні вранці, коли було скоєно теракт. Офіційної інформації на момент публікації не надходило.

Теракт у Бучі 23 березня: що відомо

Вранці у понеділок голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник розповів, що у Бучі стався вибух невідомого предмета біля багатоквартирного будинку. Згодом на цій території пролунав повторний вибух, внаслідок якого постраждали двоє правоохоронців.

Згодом у поліції Київщини повідомили, що вибухи у Бучі кваліфікують як теракт. З'ясувалося, що повторний вибух у місті стався після того, як на місце прибули оперативні служби, що обстежували територію.

Вдень Нацполіція розповіла, що підозрюваного у скоєнні теракту у Бучі затримали. Зловмисником виявився 21-річний місцевий мешканець. Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, його завербували російські спецслужби через інтернет.

Підозрюваний у скоєнні теракту у Бучі 23 березня Фото: Нацполіція

Згодом начальник карного розшуку Київської області Андрій Кравчук в етері "Новини Live" розповів, що для вербування росіяни скористалися популярною комп'ютерною грою. Джерела NV у правоохоронних органах уточнили, що може йтися про гру World of Tanks. За кожен вибух куратори обіцяли йому 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, у коментарі журналістам "Новини Live" президент Володимир Зеленський 20 березня розповів, як українські спецслужби працюють у Росії через соцмережі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 11 березня повідомив, що через загрозу терактів екстрені служби приїжджатимуть на виклики на кілька хвилин пізніше.