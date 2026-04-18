В Киеве загорелся трансформатор: сообщают о перепадах напряжения (видео)

В Киеве произошел пожар — на левом берегу загорелся электрический трансформатор. Возгорание произошло на территории Русановских садов.

Видео в сети опубликовал канал "Киев Инфо". Сообщается, что из-за пожара начались перепады напряжения, а в некоторых домах на Левом берегу отсутствует электроснабжение.

В частности, канал "Включатель Киев" сообщал, что свет исчез на улице Радужной.

Пожар, судя по кадрам видео, является достаточно серьезным. В то же время в ГСЧС или в других официальных органах пожар не комментировали. Также на это не реагировали в ДТЭК.

В то же время завтра, 19 апреля, в Киеве не запланировано отключений электроэнергии.

Сегодня, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева произошел сильный пожар. Пожар начался именно в здании, где проживал стрелок, который также взял заложников.

Відео дня

В январе 2026 года в Киеве взорвался трансформатор на местной подстанции.

Напомним, что по прогнозам эксперта Станислава Игнатьева, в Украине даже после завершения войны еще минимум три-пять лет придется жить в условиях энергетического дефицита. По его словам, дефицит электроэнергии в Украине может колебаться от 3 до 6 ГВт, а в пиковых условиях достигать 8 ГВт. При этом среднее потребление, по его словам, составляет 16-18 ГВт.

Ранее мы также информировали, что тариф на электроэнергию в Украине может вырасти уже летом после завершения отопительного сезона. Эксперт Станислав Игнатьев объяснял, что действующая цена действует до конца мая, а новый тариф могут ввести ориентировочно с июня.