У Києві загорівся трансформатор: повідомляють про перепади напруги (відео)

У Києві сталася пожежа — на лівому березі загорівся електричний трансформатор. Займання сталося на території Русанівських садів.

Відео у мережі опублікував канал "Київ Інфо". Повідомляється, що через пожежу почалися перепади напруги, а в деяких будинках на Лівому березі відсутнє електропостачання.

Зокрема, канал "Вмикач Київ" повідомляв, що світло зникло на вулиці Райдужній.

Пожежа, судячи з кадрів відео, є достатньо серйозною. Водночас у ДСНС чи в інших офіційних органах пожежу не коментували. Також на це не реагували у ДТЕК.

Водночас завтра, 19 квітня, у Києві не заплановано відключень електроенергії.

Сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва сталася сильна пожежа. Пожежа почалася саме в будівлі, де проживав стрілець, який також взяв заручників.

У січні 2026 року у Києві вибухнув трансформатор на місцевій підстанції.

Нагадаємо, що за прогнозами експерта Станіслава Ігнатьєва, в Україні навіть після завершення війни ще щонайменше три-п’ять років доведеться жити в умовах енергетичного дефіциту. За його словами, дефіцит електроенергії в Україні може коливатися від 3 до 6 ГВт, а в пікових умовах сягати 8 ГВт. При цьому середнє споживання, за його словами, становить 16-18 ГВт.

Раніше ми також інформували, що тариф на електроенергію в Україні може зрости вже влітку після завершення опалювального сезону. Експерт Станіслав Ігнатьєв пояснював, що чинна ціна діє до кінця травня, а новий тариф можуть запровадити орієнтовно з червня.